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| Bakan Dönmez güzel haberi verdi! 3 Eylül'de tüm zamanların rekoru kırıldı...

: ve Tabii Kaynaklar Bakanı : "3 Eylül'de tüm zamanların günlük elektik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaati aşarak kırdık" açıklamasında bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 8.9.2020 11:44 Son Güncelleme: 8.9.2020 12:03 ABONE OL
SON DAKİKA | Bakan Dönmez güzel haberi verdi! 3 Eylül'de tüm zamanların rekoru kırıldı...

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "3 Eylül'de tüm zamanların günlük elektik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaati aşarak kırdık" açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Üreten Türkiye'nin enerjisi rekorlar kırarak yükselmeye devam ediyor. Tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaati aşarak kırdık. Salgına rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye'nin enerjisine enerji kattık" dedi. Paylaşılan görselde ise rekorun 3 Eylül'de kırıldığı belirtildi.

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SON DAKİKA | Bakan Dönmez güzel haberi verdi! 3 Eylül'de tüm zamanların rekoru kırıldı...
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