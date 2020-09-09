Elektrikte rekor

Türkiye'de günlük elektrik üretimi ve saatlik elektrik tüketiminde 3 Eylül'de tüm zamanların en yüksek değerlerine ulaşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tüm zamanların günlük elektik üretim rekorunun 1 milyar kilovatsaat alışarak kırıldığını belirterek, "Üreten Türkiye'nin enerjisi rekorlar kırarak yükselmeye devam ediyor. Salgına rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye'nin enerjisine enerji kattık" dedi. Günlük elektrik üretiminde 1 milyar 7 milyon 331 bin kilovatsaat ile 3 Eylül'de tüm zamanların en yüksek değeri kaydedildi. Önceki rekor 2 Ağustos 2018'de 1 milyar 6 milyon 642 bin kilovatsaat ile kırılmıştı. Saatlik elektrik tüketiminde de 49 milyon 556 bin kilovatsaat ile yine 3 Eylül'de saat 14:00'te tüm zamanların en yüksek değeri kaydedildi. Türkiye'de en yüksek talebin olduğu saatte 38 adet Keban Barajı'na denk üretim yapıldı ve aynı düzeyde tüketim oldu.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Türkiye'nin elektrik rekorunu sosyal medya hesabından değerlendirerek, "Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz! Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye'ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğalgaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz" dedi.