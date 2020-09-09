İngiltere medyasından Türk turizmine övgü

KORONAVIRÜS küresel turizm hareketinde tüm dengeleri altüst ederken, İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Telegraph, Türkiye'yi en güvenilir turistik ülkeler arasında gösterdi. Türkiye'nin, İngiliz Hükümeti'nin "güvenli" listesindeki yerini korumayı başardığına dikkat çeken gazete, Türkiye'yi güvenilir turizm ülkesi olarak sayfalarına taşıdığı haberinde, ülkemizin her zaman İngiliz vatandaşları için önemli bir tatil bölgesi olduğuna vurgu yaptı.Söz konusu haberde Türkiye'deki 10 önemli turistik noktayı da tek tek sıralayan gazete, önemli turizm destinasyonları Fethiye Ölü Deniz, Bodrum, İstanbul, Karadeniz ve Marmaris'i de gidilmesi gereken noktalar olarak gösterdi. Telegraph gazetesinin haberinde, Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesindeki düşük enfeksiyon oranlarına dikkat çekildi. Ayrıca Türkiye'nin salgınla mücadelesinde, turizme ekstra bir güvenilirlik katmanı eklediği de belirtildi. Haberde, Türkiye'nin İngiltere'nin "kırmızı liste"sinde olmadığı vurgulandı.