İstanbul ve Kocaeli'yi birbirine bağlayacak: Trafikten 55 bin araç çekilecek!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İstanbul ve Kocaeli arasındaki günlük yolcu hareketliliğinin çok fazla olduğunu belirterek, "İstanbul'dan buraya özellikle Kartal, Pendik ve Tuzla gibi ilçelerden ciddi bir iş trafiği var. Yine buradan o bölgeye doğru da aynı trafik var. Şehir içindeki trafiği de düşündüğümüzde toplam 55 bin aracın trafikten çekileceğini tahmin ediyoruz belki de çok daha fazlası olacak. Şehirler arası trafiği de kattığınızda sayı çok daha artacaktır. Bu tür hesaplamalarda raylı sistemin konforu geldikten sonra talebi çok daha fazla arttığını hep gözlemledik. Tramvay projemizde bunu yaşadık. Trafikten 55 bin aracın çekilmesi demek, karbon emisyonunun azalması, küresel ısınma, iklim değişikliği açısından da daha kaliteli bir hava soluma açısından da daha çevreci bir ortamda yaşama açısından da son derece kıymetli. Belki de gelecek nesillere yapılan en büyük yatırım budur" dedi.

