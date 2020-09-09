Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye'den gökyüzünde dengeleri değiştirecek hamle! Spacex tarafından uzaya gönderilecek...

Türkiye'den gökyüzünde dengeleri değiştirecek hamle! tarafından uzaya gönderilecek...

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Airbus D&S tarafından yapımına devam edilen, gökyüzünde dengeleri değiştirecek uydusunun yıl sonunda tarafından uzaya gönderileceğini" bildirdi. Koç, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en önemli uydu işletmecisi olan Türksat AŞ tarafından yaptırılan uydunun 31 derece doğu lokasyonuna atılacağını söyledi.

AA
Giriş Tarihi: 9.9.2020 14:10 Son Güncelleme: 9.9.2020 14:19 ABONE OL
Türkiye'den gökyüzünde dengeleri değiştirecek hamle! Spacex tarafından uzaya gönderilecek...

'nın hizmete girmesiyle yayıncılık alanının yanı sıra Türkiye, Orta Doğu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Güney Afrika'yı kuşatan kapsama alanına da sahip olunacağını bildiren Koç, "Airbus D&S tarafından yapımına devam edilen, gökyüzünde dengeleri değiştirecek Türksat 5A uydusu, yıl sonunda SpaceX tarafından uzaya gönderilecek." dedi.

Türkiye'den gökyüzünde dengeleri değiştirecek hamle! Spacex tarafından uzaya gönderilecek...

Koç, uydusunun Türkiye'nin aktif uydu filosundaki 4'üncü haberleşme uydusu olacağını ifade ederek, "Uydu konusunda dikkat çekmek hem de uzay bilimine olan merakın artmasına destek olmak için Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak Twitter üzerinden 10 soruluk yarışma başlatıldı. Sorulara doğru cevap veren kullanıcılar arasında 13 Eylül'de yapılacak çekilişle sürpriz hediyeler verilecek." diye konuştu.

Türkiye'den gökyüzünde dengeleri değiştirecek hamle! Spacex tarafından uzaya gönderilecek...

Koç, 25 Ağustos'ta ilkinin sorulduğu 10 soruluk seride Türksat ve Göktürk uydularına dair bilgilendirici soru ve cevap videoları yayınlandığını dile getirdi.

Her soru için 24 saatlik bir cevap süresi verildiğini anlatan Koç, cevapların ilgi çekici animasyon filmlerle açıklandığını belirtti.

Türkiye'den gökyüzünde dengeleri değiştirecek hamle! Spacex tarafından uzaya gönderilecek...

Yarışmayla özellikle teknik konulara merakı olan kullanıcıların ilgilendiğini belirten Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Sorulara gelen cevaplar incelendiğinde ise yarışmanın amacına ulaştığı da görünüyor. Pek çok kullanıcı cevabın dışında konuyla ilgili araştırdıkları bilgileri sorunun altına bırakıyor ve diğer kullanıcılara da fayda sağlıyor."

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'den gökyüzünde dengeleri değiştirecek hamle! Spacex tarafından uzaya gönderilecek...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA