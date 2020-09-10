Hisseler çakıldı servetler milyarlarca $ eridi

HİSSE senedi piyasalarını bu yaz rekorlara taşıyan ABD teknoloji hisseleri, üst üste üç gün değer kaybedince tehlike sinyalleri gelmeye başladı. Nasdaq en yüksek seviyesinden yüzde 10 düşerken, Nasdaq Composite'deki hisse senetlerinin üçte ikisi, endişeler nedeniyle yukarı trendini kaybetti. Tesla'nın hisseleri bir günde yüzde 21, koronavirüsün aşısını geliştiren biyoteknoloji şirketi Moderna ise yüzde 13 düştü. Düşüşler sert olmasına rağmen ABD borsalarındaki üç ana endeks yılbaşından bu yana getiri açısından çok iyi durumda. S&P 500 endeksi yılbaşından bugüne yüzde 4.9 ve Nasdaq ise yüzde 23.2 arttı. Nasdaq üç günlük sert düşüşün ardından dün güne büyük teknoloji hisselerindeki toparlanma ile başladı. Marttan bu yana en kötü üç günlük düşüşünü yaşadıktan sonra yüzde 1.8 arttı. Dow Jones da yüzde 1.7 değer kazandı. Büyük teknoloji şirketleri ise toparlanmaya liderlik etti. Apple hisseleri yüzde 3, Microsoft yüzde 3.2, Amazon ise yüzde 1.6 yükseldi. Tesla, salı günkü yüzde 21 düşüşün ardından yüzde 9 yükseldi.Hızla düşen hisseler hem yatırımcısına hem şirket sahiplerine hem de ekonomiye büyük zarar verdi. Öyle ki büyük firmaların hisselerindeki düşüş, sadece üç günde sahiplerine 25 milyar dolar kaybettirdi. Yani servetleri toplamda 25 milyar dolar eridi. Yüzde 4.63 düşen Amazon hisseleri, CEO Jeff Bezos'un net servetinden 9 milyar dolar götürürken, Tesla Başkanı Elon Musk da hisselerindeki yüzde 9.02'lik düşüşün ardından 9 milyar dolar kaybetti. Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'in hisselerindeki yüzde 3.76'lık düşüş servetinden 4 milyar dolar götürdü. Eski Microsoft CEO'su Bill Gates'in 6.19'luk hisse senedi düşüşünden kaybı 3 milyar dolar oldu. Başta Tesla hisselerindeki yüzde 400'lük artış olmak üzere hisselerdeki bu hızlı yükselişi 2000'lerin başındaki dot.com balonuna benzetenler de var. Tam tersine tamamen farklı olduğunu belirten analizler de yok değil. Dot. com balonunda borsada işlem gören 400'e yakın internet şirketinin toplam değeri 1.3 trilyon dolara ulaşmıştı ve bu tüm ABD hisse pazarının yüzde 8'ine denk geliyordu. Sonunda balon görkemli bir çöküşle patladı.ENDEKSLERIN fiyatı, 50 günlük basit hareketli ortalamasından yaklaşık yüzde 10 uzakta. Nasdaq'ta ise 50 günlük ortalamanın yüzde 11 üzerinde işlem var. Teknoloji hisselerinde satış devam ederse balonun varlığından bahsetmek mümkün. Ama genel görüş yatırımcıların kâr satışı yaptığı yönünde. Buna düzeltme olarak bakanlar da var.