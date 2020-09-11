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250 milyon dolarlık krediyle ’ler desteklenecek

Giriş Tarihi: 11.9.2020 ABONE OL
250 milyon dolarlık krediyle KOBİ’ler desteklenecek
TÜRKİYE Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, "Dünya Bankası'ndan sağlanan 250 milyon dolarlık krediyle KOBİ'lerimizi destekleyeceğiz" dedi. Krediden 250'den daha az çalışanı olan KOBİ'lerin yararlanacağını dile getiren Öztop, "Amacımız bu zorlu dönemde onların toparlanmalarına destek olmaktır" diye konuştu. 2020'nin ikinci çeyreğinde 2019'un 2. çeyreğine göre brüt satışlarda en az yüzde 20 düşüş yaşayan; kadınların yönetimde veya ağırlıklı olduğu KOBİ'ler ile genç işletmelere öncelik veriyecek.
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250 milyon dolarlık krediyle KOBİ’ler desteklenecek
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