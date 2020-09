Akbank’a ‘Gelişmekte Olan Piyasaların En İyi Bankası’ unvanı

AKBANK, dünyanın en saygın finans yayın gruplarından Euromoney'nin "Awards for Excellence 2020-Mükemmellik Ödülleri 2020" kapsamında, küresel bankacılık çevrelerinde büyük önem verilen "Best Bank in the Emerging Markets-Gelişmekte Olan Piyasaların En İyi Bankası" unvanını aldı. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Bu unvana layık görülen ilk Türk bankası olarak, bu ödülü ülkemize ve ülkemizin güçlü bankacılık sektörüne kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. Bu ödülle çıtayı daha da yükselttiklerini vurgulayan Binbaşgil, "Salgın sürecinde de ülkemizin gelişimine katkıda bulunmayı sürdürdük ve piyasalardaki tüm olumsuzluklara rağmen yılın ilk yarısını başarılı bir şekilde geçirdik" diye konuştu.