Atıklar kumaşa dönüşüyor

Fabalgo Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celalettin Kayahan, "Çalışanlarımızın yüzde sekseni kadınlardan oluşuyor. Hem doğaya hem kadına değer veren bir firma olarak dayanıklı ve doğa dostu geri dönüşümlü kumaşlar ile sürdürülebilir tekstil amaçlıyoruz" dedi.

Türkiye'de recycled kumaş üretiminde ilk 5'te yer alan Fabalgo Tekstil, elyaf ve plastik atıklarından çevre dostu kumaş üretiyor. Recycled kumaşların tamamının atıklardan üretildiğini kaydeden Fabalgo Tekstil A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celalettin Kayahan, "Hedefimiz daha az atık, daha temiz bir dünya" dedi.

Kayahan, doğayı ve çevreyi koruma noktasında geri dönüşümlü çevreci kumaş üretmenin önemine değinerek, "Pamuğun yetiştirilme zorluğu göz önüne alınarak var olan kaynakları tekrar değerlendiriyoruz. Bir bakıma atıkların geri dönüşümü sayesinde doğal kaynakları korumuş, enerji tasarrufu sağlamış, atık miktarını azaltarak ekonomiye katkıda bulunmuş, geleceğe yatırım yapmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"HEM DOĞAYA HEM KADINA DEĞER VERİYORUZ"

Antalya 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşümlü çevreci kumaşa yatırım yapan tek firma olarak bölge lideri olmayı hedeflediklerini Fabalgo Tekstil A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celalettin Kayahan, "Çalışanlarımızın yüzde sekseni kadınlardan oluşuyor. Hem doğaya hem kadına değer veren bir firma olarak dayanıklı ve doğa dostu geri dönüşümlü kumaşlar ile sürdürülebilir tekstil amaçlıyoruz" dedi.