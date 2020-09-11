Bakan Kurum ile Emre'nin diyaloğu gülümsetti! "Söz mü? Söz"

Kendisinin mühendis olduğunu belirten Bakan Kurum ise "Öyle mi, iyi, inşaatları yaparsın işte, şimdiden başla çalışmaya, tabi çalışabilirsin" diye cevap verdi.



Emre bu kez Bakan Kurum'a "Söz mü" diye sordu. Bakan Kurum da, "Söz, iyi mühendis ol, çok çalış, depremde böyle evler yıkılmasın" diyerek cevap verdi.