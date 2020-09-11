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Bakan Kurum ile 'nin diyaloğu gülümsetti! " mü? Söz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı 'un 'da şantiye alanlarında yaptığı inceleme sırasında karşılaştığı 14 yaşındaki ile sohbeti gülümsetti.

İHA
Giriş Tarihi: 11.9.2020 11:16 Son Güncelleme: 11.9.2020 11:17 ABONE OL
Bakan Kurum ile Emre'nin diyaloğu gülümsetti! Söz mü? Söz

Çevre ve Şehircilik Bakanı 'un 'da şantiye alanlarında yaptığı inceleme sırasında karşılaştığı 14 yaşındaki ile sohbeti gülümsetti. Emre, Bakan Kurum'a önce mühendis olup olmadığını sordu, ardından kendisinin de mühendis olup yanında çalışmak istediğini söyleyerek vermesini istedi. Bakan Kurum da Emre'ye söz vererek iyi bir mühendis olmasını istedi.

Bakan Kurum ile Emre'nin diyaloğu gülümsetti! Söz mü? Söz

Çevre ve Şehircilik Bakanı , 24 Ocak'ta 41 kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce yapının hasar gördüğü deprem sonrası yapılan çalışmaları 'da yerinde inceledi. Dün akşam saatlerine kadar sahada inceleme yapan Bakan Kurum, Mustafapaşa Mahallesi'ndeki şantiye bölgesinde incelemede bulunurken, yanına 14 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Kaya geldi. Emre önce "Bakanım hoşgeldiniz" dedi. Bakan Kurum da, "Hoşbulduk eyvallah nasılsın" diye sorunca ikili ayaküstü sohbet etti.

Bakan Kurum ile Emre'nin diyaloğu gülümsetti! Söz mü? Söz

"SİZ MÜHENDİS MİSİNİZ"

Bakan Kurum'a hal hatır soran , sonrasında, "Siz mühendis misiniz, ben de büyüyünce mühendis olmak istiyorum. Ama sizden bir isteğim var. Ben mühendis olduğum zaman sizin yanınızda çalışabilir miyim" dedi.

Bakan Kurum ile Emre'nin diyaloğu gülümsetti! Söz mü? Söz

Kendisinin mühendis olduğunu belirten Bakan Kurum ise "Öyle mi, iyi, inşaatları yaparsın işte, şimdiden başla çalışmaya, tabi çalışabilirsin" diye cevap verdi.

bu kez Bakan Kurum'a " mü" diye sordu. Bakan Kurum da, "Söz, iyi mühendis ol, çok çalış, depremde böyle evler yıkılmasın" diyerek cevap verdi.

Bakan Kurum ile Emre'nin diyaloğu gülümsetti! Söz mü? Söz

Konuşma sonrası Kaya, "Bakanıma büyüdüğüm zaman mühendis olacağımı ve onun yanında çalışmak istediğimi söyledim. O da büyüdüğünde iyi bir mühendis olursan seni yanıma alacağım, iyi bir mühendis olursan depremde yıkılmayan evler yapmanı bekliyorum dedi" diyerek Bakan Kurum'la yaptığı sohbeti anlattı.

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Bakan Kurum ile Emre'nin diyaloğu gülümsetti! "Söz mü? Söz"
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