Türkiye’nin sektörde dünyaya açılan kapısıyız

SakaryaTicaret ve Sanayi Odası Başkanı A. Akgün Altuğ, peyzaj denildiğinde Sakarya'nın akla geldiğine dikkat çekti. Başkan Altuğ, "Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivalimizin dört dörtlük olması adına sorumluluklarımızı gerçekleştiriyoruz. Festivalimizde geçtiğimiz sene 150'ye yakın kuruluşumuzu ve 20 bini aşkın kişiyi ağırlayarak oldukça ses getirmiştik. Bu yıl da benzer etkiyi sağlayacağımıza inanıyoruz" dedi. Sakarya'nın sahip olduğu tarımsal potansiyelin süs bitkiciliği sektöründe üretime oldukça uygun bir şehir olduğuna dikkati çeken Altuğ, "Sakarya olarak artık üretimiyle, sağlanan katma değeriyle, istihdamıyla ve dış ticaret hacmi ile bu sektöre yön veren illerin başında geliyoruz. Toplam üretim alanı içerisinde yüzde 38'lik bir paya sahip olan ilimizde, 500'den fazla firmamız, 15 bin dekarı aşan alanda faaliyetlerini yürütüyor. Sakarya, ülkemizde peyzaj ve süs bitkisi ekili alanı bakımından ikinci sırada. Ülkemiz de bitki ve çiçek yetiştiriciliği yapılan alan bakımından dünyada 12. sırada yer alıyor" diye konuştu.Peyzaj ve süs bitkiciliği üretimiyle ithal edilen ürünlerin artık ihraç edildiğini belirten Başkan Altuğ, şöyle devam etti: "2020 yılının ilk 8 ayında peyzaj ve süs bitkisi ihracatında ülkemizden yaklaşık 70 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. Şehrimiz de sektörel olarak ihracattaki yerini her geçen sene sağlamlaştırarak ihracat rakamlarını aynı oranda artırıyor. Sakarya peyzaj ve süs bitkisi ihraç eden iller arasında ilk 10'da yer alıyor. İlimiz 2019'un ilk 8 ayında 950 bin dolar olan ihracatını 2020 yılının aynı döneminde 1 milyon doların üzerine çıkarma başarısı sergileyerek yükselişini sürdürüyor. Sektörün daha fazla katma değer yaratabilmesi, ülke ihracatına katkıda bulunabilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Sakarya olarak süs bitkiciliği sektöründe talebi karşılayan bir il olarak dünyayı bitkilerimizle donatacağız."BAŞKAN Altuğ, tarımsal ürünlerde ve süs bitkisi fide üretiminde AR-GE ile üretim yapılmasını sağlayacak olan Doku Kültürü Laboratuvarı projesinde sona yaklaştıklarını söyledi. Altuğ, "Sakarya Büyükşehir Belediyemiz ve Üniversitelerimiz işbirliğinde başladığımız, Doğu Marmara Kalkınma ajansı desteğiyle yürütülen 'Sakarya Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezi' tamamlandığında kuruluşlarımıza ciddi rekabet avantajı sağlayacak" dedi.