71 il yerli ve milli baz istasyonu ULAK'la "Alo" diyor!

Balcı, AA muhabirine, ULAK olarak ekosistemlerinin her geçen gün büyüdüğünü söyledi. Ürünlerinin sahada, canlı sistemlerde dünya devleriyle yarıştığını vurgulayan Balcı, 4G, 5G ve ötesi teknolojik kazanımların global düzeyde dikkat çektiğini ve iş birlikteliklerinin her geçen gün arttığını bildirdi.

Balcı, teknolojik ve ekonomik yarışta ön almak için artık sahada ULAK ile markalaşan ürünleri, teknolojik kazanımları, ülke olarak topyekun ve çok daha hızlı bir şekilde ekonomik kazanımlara dönüştürmek zorunda olduklarını ifade ederek, "Eylül başı itibarıyla 71 ilimizde 1300 baz istasyonumuzla 3 operatörümüze de hizmet veriyor, 1,5 milyondan fazla vatandaşımızın yerli ve milli teknolojilerle iletişimini sağlıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geçen yıl ocak ayından itibaren 4,5G iletişimi için ULAK baz istasyonlarının hizmet vermesinin, kendilerine olan güveni ve baz istasyonlarının kullanılabilirliğini gösterdiğine dikkati çeken Balcı, bunun aynı zamanda üzerlerindeki sorumluluğu da katbekat artırdığını dile getirdi.

Balcı, gelinen aşamada, 1300 baz istasyonuyla bir taraftan mutlu olurken diğer taraftan ülkede yaklaşık 50 bin civarındaki 4,5G baz istasyonuyla kıyaslandığında çok da iyi bir durumda olmadıklarını kabul ettiklerini anlattı

Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Balcı, şöyle konuştu:

"4,5G sistemlerinin en az 2030'a kadar kullanımda olacağı, 5G sistemlerinin 4,5G sistemlerle kullanılacağı, ülkemizde 4,5G yatırımlarının 2025'e kadar devam edeceği, global ölçekte de 4,5G yatırımlarının önümüzdeki 4-5 yıl bazı bölgelerde artarak devam edeceği bilinen gerçekler. Bu nedenle elde edilen kazanımları, başka baharlara ötelemeden, stratejik yaklaşımla nerede fırsat varsa kullanabilmeliyiz ki sürdürülebilir, maliyet-etkin çözümler üretilebilsin, süreç devam etsin, çark dönsün ve en önemlisi ulusal cari açığımızın azaltılması yönünde bir nebze de olsa katkımız olsun."