İç talep için üretim yaptılar

Pandemisürecinde zorunlu duraksamalar yaşayan otomotiv sanayi, her yıl ağustosta bakım-onarım için verdiği arayı bu sene daha kısa tutarak azalan üretimi artırmaya yoğunlaştı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre otomotivin ağustosdaki üretim performansı geçen yıla kıyasla arttı. Ağustos'ta toplam üretim geçen yıla göre yüzde 44 artarak 75 bin 341 adet, otomobil üretimi de yüzde 45 artarak 45 bin 211 adet oldu. Otomotiv sanayisi, bakım arası döneminde iç pazar için üretime ağırlık verdi.