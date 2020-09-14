İkinci el araç alacaklar dikkat! Araç almaya gelen vatandaşlar fiyatları görünce tepki gösterdi

FİYATLARI GÖREN VATANDAŞ ARAÇ ALMAKTAN VAZGEÇTİ

Araç almak isteyen vatandaşlar ise araç satıcıları tarafından yapılan kontrolsüz fiyat artışları nedeni ile ikinci el piyasasında fiyatların yükseldiğini söyledi. Fiyatları görünce araç almaktan vazgeçtiğini ifade eden Erkan Koçay isimli vatandaş, "Her araca değerinden 15 bin TL fazlası yazılmış. 20 bin TL'lik araç 35 bin TL olmuş. Bu insanlar nasıl araç alacaklar. Hiç kimse sormuyor ki daha düne kadar bu araba 20 bin TL'ydi, bu fiyata sen nasıl çıktın diye. Avrupa'da 25 yaş üstündeki bütün araçlar çöpe gidiyor. Burada çoğu aracın çöpe atılması yok. Aracın muayenesi yok, burada satışı yapılıyor. Adam 10 bin TL'lik aracına 25 bin TL yazmış, 'Alan alır, satmam ben gerekirse' diyor. Burada keyfe keder nasıl satış yapıyor. Ben araba almam. Neden 10 bin TL değerindeki arabayı 20 bin TL'ye alayım. İkinci al arabaya geldim, almıyorum, almayacağım. Kim alıyorsa alsın ben almıyorum" diye konuştu.