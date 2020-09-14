Nevbahar Üsküdar’da büyük teslim kampanyası!

Kalyon Holding çatısı altında faaliyet gösteren Kalyon Gayrimenkul imzasıyla hayata geçirilen "Nevbahar Üsküdar"da teslim kampanyası başladı. İstanbul'un en tarihi ve otantik semtlerinden Üsküdar'ın merkezinde ayrıcalıklı bir yaşam vadeden proje, 1 milyon TL'ye kadar konut kredisi kullanımına 0,74'lük avantajlı vade oranıyla hem yatırımcılara hem de ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsatlar sunuyor. Öte yandan 0,74'lük faiz oranları ile Nevbahar müşterileri 1 milyon TL'lik krediye 14 bin 978 TL olan piyasa ortalaması yerine, aylık 12 bin 600 TL ödüyorlar.

YÜZDE 10 PEŞİN, YÜZDE 20 İNDİRİM!

Projeye özel uygun kredi koşulları ve taksit imkanları sağlayan kampanya kapsamında tüm müşteriler, yüzde 10 peşinat vererek, peşin konut alımında kullanılan yüzde 20 indirime hak kazanıyorlar.

TESLİMDEN SONRA 1 YIL ÖDEME YOK

Bu cazip peşinat oranı ve indirimin yanı sıra, kalan tutarın yüzde 45'i, teslim tarihi olan önümüzdeki ocak ayında, geriye kalan yüzde 45'lik tutar ise teslimden 1 yıl sonra; yani 2022'nin ocak ayında ödeniyor. Yani müşteriler, konut tesliminin ardından kalan tutarı 1 yıl sonra ister peşin ister banka kredisi kullanarak ve dilerlerse kira geliri de elde ederek ödeme imkanına sahip oluyor.

BOĞAZIN DOKUSUNU TAŞIYOR

Karma konseptten oluşan Nevbahar Üsküdar projesinde büyüklükleri 105 m² ile 665 m² arasında değişen, 2+1'den 5+2 penthouse'lara kadar farklı tipte 169 konut bulunuyor. Toplam 4 bloktan meydana gelen projede zengin kütüphane, komşularınızla hoş vakitler geçirmeniz için hazırlanan lounge alanı, spor kulübü, yüzme havuzu ve sanat galerisi gibi sosyal imkanlar yer alıyor. Her adımda ayrıcalıklı ve özgün bir yaşam sunan proje aynı zamanda boğaz yalılarının stilini taşıyan gölgelikli cephe tasarımı, doğal malzeme kullanımı, tarihi dokuyla barışık mimarisiyle İstanbul'un en çevreci yapılarından biri olarak öne çıkıyor.