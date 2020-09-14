Nurettin Canikli: Ekonomik tetikçilik devam ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin aldığı karara yönelik, "Türkiye ekonomisiyle ilgili verdiğiniz notların gerekçelerinin ekonomik olmadığı ortada" değerlendirmesinde bulundu. Canikli, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "B2"ye düşürmesine ve not görünümünü "negatif" olarak belirlemesine ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı. Yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgını sürecinde en az üretim kaybı ve istihdam kaybı yaşayan ekonomilerden birisinin Türkiye'ninki olduğunu belirten Canikli, şunları kaydetti: "ABD ve Avrupa Merkez Bankaları, mali yapıları bozulan bankaları kurtarmak için trilyonlarca dolar/euro para aktarırken, bankacılık sisteminde hiçbir problem ortaya çıkmadığı için tek kuruş kamu kaynağı kullanmak durumunda kalmayan ekonomi Türkiye ekonomisi var. Tarım ürünleri başta olmak üzere tüm stratejik ürün ve hizmetlerde kendine yeten ve bu alanlarda üretim kaybı yaşamayan ekonomi Türkiye ekonomisinden bahsediyoruz." Yoğun portföy yatırımı sermaye çıkışına rağmen tüm döviz taleplerinin en küçük bir sorun yaşamadan karşılandığına da değinen Canikli, tek kalemde milyar dolar değerinde, tamamen yerli tasarım anahtar teslim 4 adet savaş gemisi ihraç edebilen, insansız hava aracı teknolojisinde adını en iyiler arasına yazdırarak bölgedeki dengeleri değiştirebilen ekonomi Türkiye ekonomisidir. Dürüst olup açıkça yazamaz mısınız? Akdeniz'deki haklarınızdan vazgeçmediğiniz, sürece vereceğimiz notlar üzerinden algı oluşturmaya devam edeceğiz, diye. Daha inandırıcı olursunuz. Ekonomik tetikçilik devam ediyor" dedi.