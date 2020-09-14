Turizmdeki canlılık rakamlara yansıdı

Türkiyeturizmi pandemi sürecinde dünyanın diğer ülkelerine nazaran pozitif ayrışmaya devam ediyor. Rakamlar da bu gerçeği ortaya koymaya başladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sağlıklı turizm hizmeti sunan Antalya'ya, yılbaşından 10 Eylül'e kadar 1 milyon 883 bin 903 yabancı turist geldi. Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay, birkaç ay önce sıfır noktasında olunmasına rağmen turizmdeki hareketliliğin önemli olduğunu söyledi. Sertifika programı ve sağlıklı turizm kampanyasının Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran önemli bir özellik olduğunu vurgulayan Kınay, şunları kaydetti: "Sağlıklı turizm, Rusya ile Türkiye, Almanya ile Türkiye ve İngiltere trafiğinin açılmasında önemli bir etken oldu. Belli ki insanların aylarca evlerde kalmaktan dolayı tatile olan özlemleri çok yüksek. Antalya'ya, özellikli Rusya, Ukrayna, Almanya, İngiltere, Polonya gibi ülkelerden yoğun trafik oldu. Önümüzdeki aylarda da devam edecek hatta yaz sezonu kasım ve aralık aylarına doğru sarkacak diye bekliyorum." Yoğunluk havalimanı rakamlarına da yansıdı. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yaz döneminde icra edilen seferlerle 7 milyon 484 bin 686 yolcu iç ve dış hat noktalarına uçtu. Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden Bodrum, her yıl olduğu gibi bu yılda milyon dolarlık lüks yatların uğrak yeri haline geldi. Sahipleri arasında yerli ve yabancı pek çok iş insanının da bulunduğu çok sayıda mega yat, Bodrum'un maviyle yeşilinin buluştuğu koyları mesken tuttu.