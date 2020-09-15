Dolar ve euro bugün ne kadar? Euro ve dolar fiyatları kaç TL? Canlı ve anlık döviz fiyatları 15 Eylül

Piyasaların nabzını etkileyen döviz fiyatları son dakika gelişmeleri, gündemde en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Yatırımını bu yönde yapan vatandaşlar ellerindeki dövizi bozdurmak veya satın almak için dolar fiyatlarındaki son duruma göre hareket ediyor.

EURO VE DOLAR BUGÜN NE KADAR? 15 EYLÜL DÖVİZ FİYATLARI CANLI

Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar "Euro ve dolar bugün ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 15 Eylül canlı rakamlar ile euro ve dolar fiyatları…

DOLAR FİYATLARI

ALIŞ: 7,4855

SATIŞ: 7,4888

EURO FİYATLARI

ALIŞ: 8,8733

SATIŞ: 8,8784