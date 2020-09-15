Kapalıçarşı’dan SON DAKİKA altın fiyatları: Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 15 Eylül bugün ne kadar?

Altın fiyatları son dönemde oldukça hareketli grafikler çizerken, haftanın ilk iş gününden beri güncel fiyatlar küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Bu noktada, yatırımcılar güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Eylül ayına girmemizle birlikte dalgalanmaların yavaşladığı altın fiyatları yatırımcılar için merak konusu olmaya devam ediyor. Öte yandan konuyla ilgili uzmanlardan 'altın düşecek mi, yükselecek mi?' yorumları geliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 15 Eylül gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları…
Kapalıçarşı'dan gelen anlık bilgiler eşiğinde altın fiyatlarını görebilir, uzman yorumlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz…
Özellikle düğünler yatırım amaçlı kullanılan 22 ayar bilezik fiyatı, bu süreçte en çok merak edilenler arasında bulunuyor. 15 Eylül günü itibariyle, 22 ayar bilezik gram alış fiyatı; 427,88 TL olurken, satış fiyatı ise, 444,29 TL oldu.
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.155,20
SATIŞ: 3.168,50
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.136,00
SATIŞ: 3.184,00
AM ALTIN
ALIŞ: 3.028,44
SATIŞ: 3.087,02
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.531,20
SATIŞ: 1.549,50
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 768,00
SATIŞ: 775,70
GRAM ALTIN
ALIŞ: 473,79
SATIŞ: 473,85
"ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSELİŞ TRENDİNİN SONA ERDİĞİNİ SÖYLEMEK ÇOK ZOR"
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para'da yayına katılarak altın fiyatları konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, altın fiyatları için temel dinamiklerde bir değişiklik olmadığını savunarak, "Altın fiyatları için yükseliş trendinin sona erdiğini söylemek çok zor" dedi.
ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK SEVİYELER NELER?
Ekonomist Belgin Maviş A Para'da altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Maviş, önümüzdeki hafta altın fiyatlarının 1920-1970 dolar bandında seyrinin muhtemel olduğunu belirterek, "ABD seçimlerine kadar altın fiyatları hem doların seyrine hem de haber akışına duyarlı olacak" dedi.
KORONAVİRÜS AŞISI ÇALIŞMALARI ALTIN FİYATLARINA NASIL YANSIYOR?
Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Onurcan Bal aşı haberlerinin piyasalar üzerindeki etkisini A Para'da değerlendirirken altın fiyatları için son dakika değerlendirmelerde bulundu. Bal, aşı haberlerinin piyasalardaki iyimser beklentilerle risk iştahını desteklediğini ifade ederek, "Ancak dünya çapında aşılamaya geçilmesi zaman alacak" dedi.
Uzman isim finansal piyasaların biraz daha önden fiyatlama yaptığını belirterek, "Altın fiyatları 1900 doların üzerinde tutunuyor. Aşı kaynaklı ekstra iyimser havalar kısa vadede altın fiyatları için düzeltmelere neden olabilir ama uzun vadede ons altın tarafında genel beklentiler yukarı yönlü kalmaya devam ediyor" dedi.
Onurcan Bal ayrıca, "Uzun vadede içinde bulunduğumuz ortamın altın fiyatlarını destekliyor. Uzun vadeli yükselişin güç kazanabilmesi için kısa vadede 2000 doların üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerekiyor. Salgın kaynaklı gelişmeler ve aşı çalışmaları altın fiyatlarında belirleyici olmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.
"ALTIN FİYATLARI KADEMELİ DÜŞEBİLİR"
Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da altın fiyatları için kritik değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, bundan sonraki süreçte ekonomilerin toparlanması ve ikinci dalga görülmemesi halinde altın fiyatlarında kademli bir düşüş beklediğini belirterek, "Dolar endeksindeki beklediğim hareket altını aşağı çekebilir" dedi.