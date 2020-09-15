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Haberler Ekonomi Haberleri Kapalıçarşı’dan SON DAKİKA altın fiyatları: Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 15 Eylül bugün ne kadar?

’dan altın fiyatları: Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 15 Eylül bugün ne kadar?

’dan gelen altın fiyatları ile ilgili güncel rakamlar yatırımcıların yakın takibinde bulunurken, haberleri de gelmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının getirdiği ekonomik olumsuzluklardan doğrudan etkilenen altın, bu süreçte oldukça hareketli bir grafik çiziyor. Bu noktada, yatırımcılar güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, ? İşte 15 Eylül Kapalıçarşı’dan gelen gram, tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları

Giriş Tarihi: 15.9.2020 14:02 ABONE OL
Kapalıçarşı’dan SON DAKİKA altın fiyatları: Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 15 Eylül bugün ne kadar?

Altın fiyatları son dönemde oldukça hareketli grafikler çizerken, haftanın ilk iş gününden beri güncel fiyatlar küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Bu noktada, yatırımcılar güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Eylül ayına girmemizle birlikte dalgalanmaların yavaşladığı altın fiyatları yatırımcılar için merak konusu olmaya devam ediyor. Öte yandan konuyla ilgili uzmanlardan 'altın düşecek mi, yükselecek mi?' yorumları geliyor. Peki, ? İşte 15 Eylül gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları…

KAPALIÇARŞI'DAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

'dan gelen anlık bilgiler eşiğinde altın fiyatlarını görebilir, uzman yorumlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz…

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (15 EYLÜL)

Özellikle düğünler yatırım amaçlı kullanılan 22 ayar bilezik fiyatı, bu süreçte en çok merak edilenler arasında bulunuyor. 15 Eylül günü itibariyle, 22 ayar bilezik gram alış fiyatı; 427,88 TL olurken, satış fiyatı ise, 444,29 TL oldu.

Kapalıçarşı’dan SON DAKİKA altın fiyatları: Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 15 Eylül bugün ne kadar?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.155,20

SATIŞ: 3.168,50

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.136,00

SATIŞ: 3.184,00

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Kapalıçarşı’dan SON DAKİKA altın fiyatları: Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 15 Eylül bugün ne kadar?

AM ALTIN

ALIŞ: 3.028,44

SATIŞ: 3.087,02

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.531,20

SATIŞ: 1.549,50

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Kapalıçarşı’dan SON DAKİKA altın fiyatları: Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 15 Eylül bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 768,00

SATIŞ: 775,70

GRAM ALTIN

ALIŞ: 473,79

SATIŞ: 473,85

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Kapalıçarşı’dan SON DAKİKA altın fiyatları: Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 15 Eylül bugün ne kadar?

"ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSELİŞ TRENDİNİN SONA ERDİĞİNİ SÖYLEMEK ÇOK ZOR"

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para'da yayına katılarak altın fiyatları konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, altın fiyatları için temel dinamiklerde bir değişiklik olmadığını savunarak, "Altın fiyatları için yükseliş trendinin sona erdiğini söylemek çok zor" dedi.

ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK SEVİYELER NELER?

Ekonomist Belgin Maviş A Para'da altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Maviş, önümüzdeki hafta altın fiyatlarının 1920-1970 dolar bandında seyrinin muhtemel olduğunu belirterek, "ABD seçimlerine kadar altın fiyatları hem doların seyrine hem de haber akışına duyarlı olacak" dedi.

Kapalıçarşı’dan SON DAKİKA altın fiyatları: Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 15 Eylül bugün ne kadar?

KORONAVİRÜS AŞISI ÇALIŞMALARI ALTIN FİYATLARINA NASIL YANSIYOR?

Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Onurcan Bal aşı haberlerinin piyasalar üzerindeki etkisini A Para'da değerlendirirken altın fiyatları için değerlendirmelerde bulundu. Bal, aşı haberlerinin piyasalardaki iyimser beklentilerle risk iştahını desteklediğini ifade ederek, "Ancak dünya çapında aşılamaya geçilmesi zaman alacak" dedi.

Kapalıçarşı’dan SON DAKİKA altın fiyatları: Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 15 Eylül bugün ne kadar?

Uzman isim finansal piyasaların biraz daha önden fiyatlama yaptığını belirterek, "Altın fiyatları 1900 doların üzerinde tutunuyor. Aşı kaynaklı ekstra iyimser havalar kısa vadede altın fiyatları için düzeltmelere neden olabilir ama uzun vadede ons altın tarafında genel beklentiler yukarı yönlü kalmaya devam ediyor" dedi.

Onurcan Bal ayrıca, "Uzun vadede içinde bulunduğumuz ortamın altın fiyatlarını destekliyor. Uzun vadeli yükselişin güç kazanabilmesi için kısa vadede 2000 doların üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerekiyor. Salgın kaynaklı gelişmeler ve aşı çalışmaları altın fiyatlarında belirleyici olmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

Kapalıçarşı’dan SON DAKİKA altın fiyatları: Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 15 Eylül bugün ne kadar?

"ALTIN FİYATLARI KADEMELİ DÜŞEBİLİR"

Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da altın fiyatları için kritik değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, bundan sonraki süreçte ekonomilerin toparlanması ve ikinci dalga görülmemesi halinde altın fiyatlarında kademli bir düşüş beklediğini belirterek, "Dolar endeksindeki beklediğim hareket altını aşağı çekebilir" dedi.

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Kapalıçarşı’dan SON DAKİKA altın fiyatları: Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 15 Eylül bugün ne kadar?
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