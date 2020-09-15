Kapalıçarşı’dan SON DAKİKA altın fiyatları: Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 15 Eylül bugün ne kadar?

Altın fiyatları son dönemde oldukça hareketli grafikler çizerken, haftanın ilk iş gününden beri güncel fiyatlar küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Bu noktada, yatırımcılar güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Eylül ayına girmemizle birlikte dalgalanmaların yavaşladığı altın fiyatları yatırımcılar için merak konusu olmaya devam ediyor. Öte yandan konuyla ilgili uzmanlardan 'altın düşecek mi, yükselecek mi?' yorumları geliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 15 Eylül gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları…

KAPALIÇARŞI'DAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'dan gelen anlık bilgiler eşiğinde altın fiyatlarını görebilir, uzman yorumlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz…

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (15 EYLÜL)

Özellikle düğünler yatırım amaçlı kullanılan 22 ayar bilezik fiyatı, bu süreçte en çok merak edilenler arasında bulunuyor. 15 Eylül günü itibariyle, 22 ayar bilezik gram alış fiyatı; 427,88 TL olurken, satış fiyatı ise, 444,29 TL oldu.