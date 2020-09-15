Konut kredilerinde SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Güncel kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri, kredi çekmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, bu süreçte cumhuriyet tarihinin en uygun fiyatları kredi faiz oranları vatandaşlara sunulmuştu. Yeni dönemde bu kampanya sona ermişti. Eylül ayının ikinci yarısında konut kredisinde güncelleme yapan kamu bankaları yeni oranları internet adresleri üzerinden duyurdu. Peki, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARINDA YENİ DÖNEM

Eylül ayının ikinci yarısına girmemiz ile birlikte, kamu bankalarının faiz oranlarında değişikliğe gidildi. Yeni kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

İşte yeni kredi faiz oranları: