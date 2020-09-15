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Konut kredilerinde SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

ile ilgili bankalardan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz dönemde pandemi süreci nedeniyle, tarihin en düşük faizli kredi desteği sunulmuştu. Kampanya’nın sona ermesinin ardından, devlet bankaları Eylül ayı itibariyle müşterilerine yeni oranlarda kredi imkânı sunuyor. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları

Giriş Tarihi: 15.9.2020 10:37 ABONE OL
Konut kredilerinde SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Güncel ile ilgili son dakika haberleri, kredi çekmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, bu süreçte cumhuriyet tarihinin en uygun fiyatları kredi faiz oranları vatandaşlara sunulmuştu. Yeni dönemde bu kampanya sona ermişti. Eylül ayının ikinci yarısında konut kredisinde güncelleme yapan kamu bankaları yeni oranları internet adresleri üzerinden duyurdu. Peki, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARINDA YENİ DÖNEM

Eylül ayının ikinci yarısına girmemiz ile birlikte, kamu bankalarının faiz oranlarında değişikliğe gidildi. Yeni kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

İşte yeni kredi faiz oranları:

Konut kredilerinde SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

* Halkbank Konut kredisi faiz oranı yüzde 0.99 (sıfır ev alımlarında), yüzde 1.19 (ikinci el ev alımlarında)

* Ziraat Bankası Konut kredisi faiz oranı yüzde 0.99 (sıfır ev alımlarında), yüzde 1.05 (ikinci el ev alımlarında)

* Vakıfbank Konut kredisi faiz oranı yüzde 0.99 (sıfır ev alımlarında), yüzde 1.09 (ikinci el ev alımlarında)

Konut kredilerinde SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

EV KREDİSİ NASIL ALINIR?

Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.

Konut kredilerinde SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

EV KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. Yine konutun iskanının bulunması, kredi çekmek istiyorum diyen kişinin yüksek kredi notu ortalaması bulunması, temiz bir kredi sicili bulunması, maaşı ile kullanmak istediği kredi notu ortalamasının arasında yarı yarıya oran bulunması aranılan ortak şartlardandır.

Konut kredilerinde SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

EVİN DEĞERİ ÖLÇÜSÜNDE KREDİ DESTEĞİ

Vatandaşlar konut kredisi kullanmalarını alacakları evin ekspertiz değerine göre yapacaklar.

Müşteriler banka tarafından gerçekleştirilecek olan ekspertiz çalışması sonucunda belirlenen ev değerinin yüzde 90'ına kadar kredi kullanabilecekler. Bu oran 200 bin TL'lik bir ev için 180 bin TL olarak göze çarpıyor. Konut kredisi ile ev alacaklar ön başvuru işlemlerini bankaların mobil şubesi ve internet bankacılığı üzerinden yapacaklar. Ancak esas başvuru işlemleri ise banka şubelerinden olacak.

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Konut kredilerinde SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
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