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SON DAKiKA: Kredi oranları kaç? Ziraat, , İş Bankası ne kadar oldu?

Kredi oranları cumhuriyet tarihinin en düşük oranlarına kadar indirilmişti. Kredi faizlerinin düşürülmesinin ardından konut ve otomobil satışları da bir o kadar artarak rekorlar kırdı. Peki bankaların şu anki güncel ne kadar oldu? Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi oranları ne kadar oldu? İşte son dakika Ziraat, , İşbankası ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 15.9.2020 17:20 Son Güncelleme: 15.9.2020 17:20 ABONE OL
SON DAKiKA: Kredi faiz oranları kaç? Ziraat, Halkbank, İş Bankası kredi faiz oranları ne kadar oldu?

Son dakika... Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Kamu bankaları ve özel bankaları kredi oranların günden güne güncellemeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaş her gün kredi faizlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor ve buna göre sorgulama yapıyor. Peki bankaların konut - taşıt - ihtiyaç kredileriyle ilgili güncel faiz oranları kaç oldu? En düşük konut kredi faizi ne kadar oldu? İşte sizler için derlediğimiz güncel ...

SON DAKiKA: Kredi faiz oranları kaç? Ziraat, Halkbank, İş Bankası kredi faiz oranları ne kadar oldu?

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

KONUT: 1.29

TAŞIT: 1.30

İHTİYAÇ: 1.34

SON DAKiKA: Kredi faiz oranları kaç? Ziraat, Halkbank, İş Bankası kredi faiz oranları ne kadar oldu?

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

KONUT: 0.99

TAŞIT: 1.30

İHTİYAÇ: 1.31

SON DAKiKA: Kredi faiz oranları kaç? Ziraat, Halkbank, İş Bankası kredi faiz oranları ne kadar oldu?

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

KONUT: 1.29

TAŞIT: 1.25 (0 KM ARAÇ)

İHTİYAÇ: 1.34

SON DAKiKA: Kredi faiz oranları kaç? Ziraat, Halkbank, İş Bankası kredi faiz oranları ne kadar oldu?

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

KONUT: 1.15

TAŞIT: 1.20

İHTİYAÇ: 1.30

SON DAKiKA: Kredi faiz oranları kaç? Ziraat, Halkbank, İş Bankası kredi faiz oranları ne kadar oldu?

İNG BANK KREDİ FAİZ ORANLARI

KONUT: 1.24

TAŞIT: 1.17 (2.EL)

İHTİYAÇ: 1.09

SON DAKiKA: Kredi faiz oranları kaç? Ziraat, Halkbank, İş Bankası kredi faiz oranları ne kadar oldu?

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

KONUT: 1.19

TAŞIT: 1.33 (2.EL)

İHTİYAÇ: 1.65

SON DAKiKA: Kredi faiz oranları kaç? Ziraat, Halkbank, İş Bankası kredi faiz oranları ne kadar oldu?

DENİZBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

KONUT: 1.79

TAŞIT: 1.79

İHTİYAÇ: 1.71

SON DAKiKA: Kredi faiz oranları kaç? Ziraat, Halkbank, İş Bankası kredi faiz oranları ne kadar oldu?

YAPI KREDİ KREDİ FAİZ ORANLARI

KONUT: 1.35

TAŞIT: 1.28 (2.EL)

İHTİYAÇ: 1.99

SON DAKiKA: Kredi faiz oranları kaç? Ziraat, Halkbank, İş Bankası kredi faiz oranları ne kadar oldu?

QNB KREDİ FAİZ ORANLARI

KONUT: 1.49

İHTİYAÇ: 1.14

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SON DAKiKA: Kredi faiz oranları kaç? Ziraat, Halkbank, İş Bankası kredi faiz oranları ne kadar oldu?
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