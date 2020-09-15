SON DAKiKA: Kredi faiz oranları kaç? Ziraat, Halkbank, İş Bankası kredi faiz oranları ne kadar oldu?

Son dakika... Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Kamu bankaları ve özel bankaları kredi faiz oranların günden güne güncellemeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaş her gün kredi faizlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor ve buna göre sorgulama yapıyor. Peki bankaların konut - taşıt - ihtiyaç kredileriyle ilgili güncel faiz oranları kaç oldu? En düşük konut kredi faizi ne kadar oldu? İşte sizler için derlediğimiz güncel banka kredi faiz oranları...