1200 kilometre kesintisiz ulaşım... Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: 29 Ekim'de tamamlayacağız

Karaismailoğlu, hızlı trenle ilgili de çok büyük çalışmaların yapıldığına dikkati çekerek, Konya-Karaman-Ulukışla hattında çalışmaların devam ettiğini, Aksaray-Ulukışla-Yenice hattının da uygulama projelerinin bitmek üzere olduğunu aktardı.

Ülkenin dört bir yanını kara yolu ve demir yolu ağıyla geliştirdiklerine işaret eden Karaismailoğlu, şöyle konuşu: