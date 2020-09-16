8 ayda 1 milyon ev satıldı

Salgın sonrası normalleşme sürecinde, sosyal hayatın desteklenmesi için kamu bankalarının uygulamaya koyduğu konut kredisi kampanyasının etkisiyle 'ölü sezon' diye adlandırılan haziran, temmuz ve ağustos aylarında konut satışlarında tarihi rekor kırıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, satışlar ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42.6 arttı ve 1 milyon 24 bin 534 konut satıldı. Yılın 8 ayında banka kredili alımlar ise yüzde 263.7 artarak 473 bin 114 oldu. Türkiye'de mart ayında görülmeye başlayan salgın konut satışlarına nisan ve mayıs aylarında yansıdı ve satışlarda dip göründü. Haziranda kamu bankalarının konut kredi faizini tarihin en düşük seviyesine çekmesi ve Emlak Konut'un 2 yıl ödemesiz kampanya başlatmasıyla piyasa canlandı. Ertelenen talep alıma döndü. Haziran ayında 190 bin, temmuzda ise 229 bine çıkan konut satışları ağustos da artış gösterdi.



EN YÜKSEK AĞUSTOS

TÜİK verilerine göre, ağustosta tüm zamanların en yüksek ağustos ayı satışı da gerçekleşti. Geçen ay konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54.2 artarak 170 bin 408 oldu. Banka kredili satışlar ise ağustosta yüzde 122.6 artarak 76 bin 19 oldu. Konut alıcıları ikinci el konutu tercih etti. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28.3 artarak 52 bin 123 oldu. İkinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69.2 artarak, 118 bin 285'e yükseldi. Ocak-ağustos döneminde ilk defa satılan konutlar yüzde 11.2 artarak 317 bin 832 olurken, ikinci el konut satışları yüzde 63.3 artarak 706 bin 702 olarak gerçekleşti.



YABANCI TEKRAR ALIMA GEÇTİ

Salgının en yüksek noktasına ulaştığı nisanda son 7 yılın en düşük aylık satışlarının görüldüğü yabancıya satışlarda, geçen ay satılan 3 bin 893 adet konut, tarihin en yüksek ağustos rakamı oldu. Ağustos ayındaki yabancıya konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışa işaret etti. Böylece yabancıya konut satışı pandemi öncesine dönmüş oldu.



YENİ EV SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZA HAYIRLI OLSUN

HAZINE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini değerlendirdi. İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberlerin gelmeye devam ettiğine dikkati çeken Albayrak, "Konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54.2 artarak 170 bin 408'e ulaştı. Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza 'hayırlı olsun' diyor, sektörümüzü kutluyorum" değerlendirmesinde bulundu. Albayrak, paylaşımında son 3 yılın ağustos ayına ilişkin konut satış rakamlarının yer aldığı grafiğe de yer verdi. Buna göre, Ağustos 2018'de 105 bin 154 olan konut satışı sayısı geçen yılın aynı ayında 110 bin 538'e, bu yıl ağustosta da 170 bin 408'e yükseldi.



DÜŞÜK FAİZ BİTMESİNE RAĞMEN ARTIŞ SÜRDÜ

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, düşük faiz avantajının son bulmasıyla konut satışlarının tekrar düşüşe geçmesinin beklendiğini ancak konut üreticilerinin kendi bünyelerinde başlattıkları kampanyaların, bu beklentiyi tersine çevirdiğini söyledi. Durbakayım, "Kamu bankalarının düşük faizi sonlandırdığı ağustosta dahi 170.4 bin konut satışı gerçekleşti" dedi. Durbakayım, faizler yükselse de konut üreticilerinin düşük oranı sürdürdüğünü kaydederek, konut ihtiyacı olanlara bir fırsat daha sunulduğunu anlattı.



KONUT SATIŞLARI DEVAM EDİYOR

KONUTDER Başkanı Altan Elmas, haziran ve temmuz aylarındaki konut kampanyasından sonra kredi oranlarında bir miktar yukarı doğru hareket gözlendiğini belirtti. Elmas, "Faiz oranının 0.99'un seviyesinde kaldığı sürece bir miktar ivme kaybedilse bile satışların devam edeceğini öngörüyorduk. Haziran ve temmuz aylarında düşük faiz ortamı ve kampanyalarla tarihi rekorlar kıran satışlar ağustosta yüzde 54.2 artarak 170 bin 408 adet olarak gerçekleşti" dedi.

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