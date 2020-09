Çayda gıda boyası zeytinyağında tohum yağı

Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşın sağlığını korumaya, gıdada taklit ve tağşiş yapanlara göz açtırmamaya devam ediyor. Bu kapsamda, taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 91 firmaya ait 113 parti ürün daha ifşa edildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "En etkin denetimci vatandaşımızdır. Uygunsuzlukların tespit edilmesinde, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bir usulsüzlük gördükleri anda vatandaşlarımızın Alo 174 Gıda İhbar Hattı ve 0501 174 0 174 numaralı WhatsApp Gıda İhbar Hattı aracılığı ile bize ulaşmalarınıi rica ediyorum" dedi. 2012'den bu yana bin 609 firmaya ait 3 bin 605 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu.



İSTANBUL'DA AT ETİ TESPİT EDİLDİ

Kamuoyuna duyurulan firmalar arasında İstanbul'da yer alan Paşalı Kebap'ın sattığı dönerde at etine, Spk Et ve Gıda'nın sattığı dana sucukta tek tırnaklı etine, Lalegül Gıda Ltd'nin sattığı fermente sucukta da yine at etine rastlandı. Adana Çukurova'daki Hizmet Et'de ise çiğ dana etinde tek tırnaklı eti tespit edildi. Kamuoyuna ifşa edilen firmalar arasında en fazla sahteciliğin ise zeytinyağında olduğu görüldü. Aydın, Çanakkale, Bursa, İzmir, Bilecik ve Manisa'da yer alan çok sayıda üreticinin natürel sızma zeytinyağı olarak sattığı yağların içerisinde tohum yağı bulunduğu ve daha düşük zeytinyağları ile karıştırıldığı tespit edildi. İstanbul Fatih'deki iki ayrı işletmenin ürettikleri alkollü içeceklerde olmaması gereken, pankreas ve karaciğer kanserinre sebebiyet veren tersiyer butil alkole rastlandı. İzmir'de üretim yapan Çeşme Süt ve Tarım işletmesinin süzme çiçek ballarında glikoza rastlanırken, Kilis'te Reis Onbaşı adındaki işletmenin ürettiği kırmızı toz biberde de boya tespit edildi. Ayrıca Karali Çay markası adı altında üretilen bir marketin çayında gıda boyası tespit edilirken, Dinar ve Lupuslife adlı iki çay markasında da gıda boyası çıktı. 3 firmanın ürettiği çikolatalarda ise ilaç etken maddesine rastlandı. Bazı peynirlerde bitkisel yağa rastlandı.

Son dakika! Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: İşte hileli üretim yapan 91 firma ve ürünler!