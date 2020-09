Son dakika: Antalya'ya Rus akını! 15 günde Eylül ayını geçti

MORAL VERİCİ GELİŞMELER VAR

Antalya'nın yılda yaklaşık 15 milyon turist ağırlayan bir şehir ve bu şehrin bir turizm hafızası olduğuna dikkati çeken The Land of Legends Genel Müdürü Çetin Pehlivan, "Tabi ki zorlu bir dönemden geçtik, fakat toparlanma aşamasındayız. Rusya, bu sektörde lokomotiflerden ve en önemli pazarlarımızdan biri. Şu an moral verici gelişmeler var. İnsanlar bu dönemde moral ve motivasyon için tatil tercihlerine devam ediyor. Tabi ki Türkiye onlar için çok önemli destinasyon. İki ülkenin karşılıklı dostluğu turizmdeki bu verimli alışverişi işlerimize yansıtıyor. Bundan çok memnunuz" şeklinde konuştu.