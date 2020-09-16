Sabah Memurlar: Ücretsiz izne çıkana 1.170 TL maaş! Kısa çalışma ödeneği nasıl alınır?

● KİMLER ÜCRETSİZ İZNE AYRILACAK?
Mevzuatımıza göre ücretsiz izin hem işçi hem işverenin anlaşması ile oluyor. Ancak yeni düzenleme ile işveren ücretsiz izne tek taraflı olarak gönderebilecek. Bunun yanında işten atılma da yasaklandı.
TEK TARAFLI ÜCRETSİZ İZİN ÇALIŞANA HANGİ HAKLARI SAĞLIYOR?
Çalışanlara izin süresince her ay brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar ( 1.177,20 TL) nakdi destek ödemesi yapılıyor. İşçinin iş akdi askıda olduğu için fesih yapılmıyor.
GSS primleri yatırılıyor.
KISA ÇALIŞMA İMKANI VARSA, ÜCRETSİZ İZİN OLUR MU?
Eğer işyerinde üretim tamamen ya da kısmen durmuşsa önce kısa çalışma ödeneğine başvurulacak. Bu imkan varsa, işçi ücretsiz izne zorlanamaz.
ÜCRETSİZ İZİN, YILLIK İZİN HESABI VE KIDEM SÜRESİNDE KULLANILABİLİR Mİ?
Normal şartlarda ücretsiz izin, kıdem ve yıllık ücretli izin hesabında kullanılamıyor. Ancak tek taraflı izin İş Kanunu'nun 55. maddesinin j bendi gereğince yıllık ücretli izin ve kıdem hesabında kullanılabilecek.
KİMLER ÜCRET DESTEĞİ ALABİLECEK?
Şartları sağlayamadıkları için işsizlik maaşı alamayanlar ve tek taraflı ücretsiz izne ayrılan çalışanlar ücret desteğinden yararlanacak. Kısa çalışma ödeneği alanlar ve emekli çalışanlar destekten yararlanamıyor.
ÜCRETSİZ İZİNDE ÇALIŞMA OLUR MU?
Ücretsiz izne ayrılan işçiye hem ücret desteği alıp hem de çalıştıran işverenlere idari para cezaları 4 kat olarak uygulanıyor.
BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?
Nakdi ücret desteğinden yararlanılabilmesi için ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin aylık bildirimler, "https://uyg.sgk. gov.tr/IsverenSistemi" internet adresinden işverenlerce yapılır.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALAMAYAN DA BAŞVURABİLİR Mİ?
15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, İŞKUR tarafından re'sen gerçekleştirilir.
ÖDEMELERİN SÜRESİ NASIL BELİRLENİR?
Nakdi ücret desteğinin süresi, ücretsiz izin süresince devam ediyor. Cumhurbaşkanı tarafından 4857 sayılı Kanun'un geçici 10'uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin uzatılması halinde, nakdi ücret desteği de aynı süre için uzatılacak.
● PARALAR NE ZAMAN ÖDENİYOR?
SGK, nakdi ücret desteği kapsamında işverenler tarafından yapılan beyana bağlı bilgileri aylık olarak bildirilen ücretsiz iznin yapıldığı ayı takip eden ayın 5'ine kadar İŞKUR'a bildirir. İŞKUR, bu verileri esas alarak nakdi ücret desteklerini her ayın 8'inde ödemeye başlar..