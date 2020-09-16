Sabah Memurlar: Ücretsiz izne çıkana 1.170 TL maaş! Kısa çalışma ödeneği nasıl alınır?

● KİMLER ÜCRETSİZ İZNE AYRILACAK?

Mevzuatımıza göre ücretsiz izin hem işçi hem işverenin anlaşması ile oluyor. Ancak yeni düzenleme ile işveren ücretsiz izne tek taraflı olarak gönderebilecek. Bunun yanında işten atılma da yasaklandı.