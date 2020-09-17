Türk Reasürans Yarım milyara ulaştı

Türk Reasürans ilk yılını geride bıraktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tek hissedar olarak kuruluşunda yer aldığı yerli reasürans şirketi Türk Reasürans A.Ş., bu kısa dönemde hatırı sayılır rakamlara ulaştı. Yeni Ekonomik Program kapsamında ekonomik dengelenme ve sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine sigortacılık sektörü odağında katkı sağlamak için kurulan Türk Reasürans, ilk 6 ayda prim üretimini 597 milyon TL'ye ulaştırdı.Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, prim üretiminde yıl sonu hedefinin 1 milyar TL'yi aşmak olduğunu ve 30 Haziran 2020 itibarı ile dönem kârının 29.6 milyon TL olarak gerçekleştiğini söyledi. Selva Eren, "Başarılarla dolu bir yılı geride bıraktık. Sigortacılık sektörünün profesyonellerinden oluşan ekibimiz ve hızlı, esnek, ortak aklı önemseyen yönetim anlayışımız sayesinde, dönem ve koşullar ne olursa olsun, güvenilir bir iş ortağı olma hedefimizi de gerçekleştirdik" dedi.İşbirlikleri hakkında da bilgi veren Selva Eren, "17 sigorta şirketinin, risk devir anlaşmasını ifade eden tretelerine iştirak ettik. İhtiyari risklerde sektöre önemli bir tutarda kapasite sağladık. DASK'ın teknik işleticiliğini devraldık. TARSİM gibi sektörümüzün önemli birçok kurumunun reasürans faaliyetlerine katkıda bulunduk, reasürans anlaşmalarında yer aldık. Devlet Destekli Alacak Sigortası'nın reasürans yapısını hayata geçirdik" diye konuştu.KÜRESEL bir marka olma hedefiyle yola çıktıklarını belirten Eren, "Bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde imza attığımız başarı öykülerini, tüm paydaşlarımızla birlikte yazdık. Tüm paydaşları adına fark yaratan sonuçlar üretmeyi hedefleyen ve sektöre dinamizm getiren Türk Reasürans A.Ş.'nin ortaya koyduğu misyonu, vizyonu ve gelecek hayallerini paylaşan paydaşlarımızla, 'İstanbul Finans Merkezi'nden doğan ilk global Türk markası olma' hedefine ulaşacağız" dedi.