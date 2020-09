Bakan Karaismailoğlu 'Karada, havada, denizde, uzayda' diyerek duyurdu: Çok büyük gelişmeler var

"ÜLKENİN HER NOKTASINDA BÜYÜK GELİŞMELER VAR"



Her konuda dünyanın gıptayla baktığı projeleri vatandaşın hizmetine sunduklarını söyleyen Karaismailoğlu, "Ülkenin her noktasında çok büyük gelişmeler var. Karada, havada, denizde, raylı sistemlerde, uzayda. Her bir konuda dünyanın gıptayla baktığı projeleri yönetiyor ve bunları vatandaşımızın, milletimizin hizmetine sunuyoruz" dedi.