Bakan Karaismailoğlu 'Karada, havada, denizde, uzayda' diyerek duyurdu: Çok büyük gelişmeler var

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Bolu'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yaptığı projelerle ilgili incelemelerde bulunuyoruz. İnşallah Bolu'ya güzel hizmetlerimiz devam edecek. Devam eden projelerimizle ilgili bir an önce bitirilmesi için gerekli istişarelerde bulunuyoruz. İnşallah bundan sonra da gelecek olan talepler doğrultusunda, yeni yapacağımız yatırımlarla ilgili de çalışmalarımızı hızlandıracağız. Türkiye'nin her noktasında olduğu gibi Bolu'da da 18 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizdeki Ulaştırma ve Altyapı Bakanılığı'nın vermiş olduğu hizmetlerden Bolu da fazlasıyla istifade edecektir" dedi.

