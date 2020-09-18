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Haberler Ekonomi Haberleri Kredi faiz oranları son dakika haberleri: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları

son dakika haberleri: , Vakıfbank, güncel konut kredisi faiz oranları

Güncel son dönemde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda Cumhuriyet tarihinin en düşük faiz oranları kredi fırsatı pandemi nedeniyle vatandaşlara sunulmuştu. Bu kampanya ise sona ermişti. Son olarak devlet bankaları Eylül ayı itibariyle müşterilerine, düşük faiz oranları ile konut kredisi imkânı sunuyor. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte, Vakıfbank, , konut kredisi faiz oranları

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Kredi faiz oranları son dakika haberleri: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları

son dönemde vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, bu süreçte cumhuriyet tarihinin en uygun fiyatları kredi faiz oranları vatandaşlara sunulmuştu. Yeni dönemde bu kampanya sona ermişti. Eylül ayının ikinci yarısında konut kredisinde güncelleme yapan kamu bankaları yeni oranları internet adresleri üzerinden duyurdu. Peki, Vakıfbank, , konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARINDA YENİ DÖNEM

Eylül ayının ikinci yarısına girmemiz ile birlikte, kamu bankalarının faiz oranlarında değişikliğe gidildi. Yeni kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

İşte yeni kredi faiz oranları:

Kredi faiz oranları son dakika haberleri: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları

* Konut kredisi faiz oranı yüzde 0.99 (sıfır ev alımlarında), yüzde 1.19 (ikinci el ev alımlarında)

* Konut kredisi faiz oranı yüzde 0.99 (sıfır ev alımlarında), yüzde 1.05 (ikinci el ev alımlarında)

* Vakıfbank Konut kredisi faiz oranı yüzde 0.99 (sıfır ev alımlarında), yüzde 1.09 (ikinci el ev alımlarında)

Kredi faiz oranları son dakika haberleri: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları

EV KREDİSİ NASIL ALINIR?

Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.

Kredi faiz oranları son dakika haberleri: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları

EV KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. Yine konutun iskanının bulunması, kredi çekmek istiyorum diyen kişinin yüksek kredi notu ortalaması bulunması, temiz bir kredi sicili bulunması, maaşı ile kullanmak istediği kredi notu ortalamasının arasında yarı yarıya oran bulunması aranılan ortak şartlardandır.

Kredi faiz oranları son dakika haberleri: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları

EVİN DEĞERİ ÖLÇÜSÜNDE KREDİ DESTEĞİ

Vatandaşlar konut kredisi kullanmalarını alacakları evin ekspertiz değerine göre yapacaklar.

Müşteriler banka tarafından gerçekleştirilecek olan ekspertiz çalışması sonucunda belirlenen ev değerinin yüzde 90'ına kadar kredi kullanabilecekler. Bu oran 200 bin TL'lik bir ev için 180 bin TL olarak göze çarpıyor. Konut kredisi ile ev alacaklar ön başvuru işlemlerini bankaların mobil şubesi ve internet bankacılığı üzerinden yapacaklar. Ancak esas başvuru işlemleri ise banka şubelerinden olacak.

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Kredi faiz oranları son dakika haberleri: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları
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