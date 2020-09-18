Nakitsiz alışveriş girişimi Barty’e 1 milyon TL yatırım

NAKİT akışı sıkıntısının daha çok nakitsiz alışverişe yönlendirdiği pandemi döneminde Barty girişimi 5 milyon TL değerleme ile 1 milyon TL yatırım almayı başardı. Aldıkları yatırım ile ürün yelpazesini 18 kategoriye çıkartmayı planladıklarını belirten Barty'nin Kurucusu Semih Kılıçgedik "Barty'i 2022 yılında Güneydoğu Asya ve Ortadoğu pazarlarına da açmak istiyoruz" dedi. Kılıçgedik, sistemin 2'nci el eşyaların değerinde ve hızlı el değiştirmesini sağlayan kişiler arası nakitsiz alışveriş hizmeti verdiğini söyledi. Modelin denemesini kitap kategorisi ile yapan Barty, aldığı yatırım ile ürün yelpazesini elektronikten, oyun, müzik eşyalarına; spor aletlerinden bebek ürünlerine kadar 18'e çıkaracak. Yatırım turunda, Geometri Melek Yatırım Ağı, Batı Law gibi şirketlerin yanı sıra Keiretsu Forum'dan İbrahim Özer, Mine Şenuysal Özgür, Faik Ulutaş, Figen Korun, Erman Kumcu, Alper Şener ile bireysel yatırımcılardan Doğukan Doru Alkan, Elvan Sevi Bozoğlu, Hüseyin Nalbantoğlu, İrfan Toker yer aldı.Yeni yatırımla milyonlarca eşyanın makine öğrenmesi ile piyasa değerinin belirlendiği, sanal takas puanı aracılığı ile çapraz takas yapmaya olanak sağlayan mobil öncelikli alışveriş deneyimi sunmak istediklerine vurgu yapan Semih Kılıçgedik, şunları söyledi: "Şu ana kadar 11 bin aktif kullanıcı 'Barty' dedi ve ücretsiz uygulama içerisinde 2 binin üzerinde takas gerçekleşti. Sırada Barty'cilerin sayısını milyonlara götürmek var. 2021'de 1 milyon kayıtlı kullanıcı ile 400 bin TL'lik aylık ciroya ulaşacak yol haritamızı uygulamaya başladık. Bizi asıl heyecanlandıran ise 2022'de Barty'i Güneydoğu Asya ve Ortadoğu pazarlarında görmek olacak."