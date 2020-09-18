SON DAKİKA! Araç almak isteyenler dikkat! Otomobil satışında fırsatçılık böyle gözler önüne serildi! ‘Fırsatçıların dilinde hep aynı laf var’

Son dakika haberi... Otomobil piyasasındaki bu fiyat dengesizliğine açıklık getiren OTOHABER Genel Yayın Yönetmeni Halit Bolkan A Haber'de dikkat çeken açıklamalar yaparken, araç almak isteyenler için fırsatçıların nasıl ikna ettiğine dair önemli bilgiler vererek, uyarılarda bulundu.
"YÜKSEK TALEBE KARŞILIK DÜŞÜK BİR ARZLA KARŞILAŞILDI"
Bolkan, Mart ayında pandemi ortaya çıktığında insanların toplu taşımadan kaçınmak istediğini ifade ederek son dakika açıklamalarda bulundu. Bolkan, "Türkiye piyasa otomobil piyasası 2019'un son 3 ayında çok ciddi bir hareketlenmeye sahne olmuştu ve ertelenmiş talep gerçekleşmeye başlamıştı. Dolayısıyla pandemiyle ile birlikte özellikle Avrupa'daki üretimin durması otomobil üretiminin durulması sebebiyle daha önce sipariş verilmiş otomobiller Türkiye'ye gelmedi ve dolayısıyla yüksek talebe karşılık düşük bir arzla karşılaşıldı" dedi.
"FİYAT FARKLARI 150 BİN LİRAYA KADAR ÇIKTI"
Uzman isim çok fazla sayıda tüketicinin otomobil almak istediğini ancak onlara yetecek kadar otomobilin bayilerde bulunmadığını belirterek, "Dolayısıyla bu aşamada daha önceden otomobil almaya karar vermiş ya da o dönemde bir şekilde otomobil satın alabilmiş bazı kişiler bunlar galericilerde olabilir normal kişilerde olabilir. Otomobillerini liste fiyatlarının üzerinde satmaya karar verdiler ve bu fiyat farkları o kadar çıktı ki 150.000 liraya kadar farklarla karşılaştığımızı net olarak söyleyebilirim. Tabi o lüks otomobillerde" dedi.
"PEYNİR EKMEK GİBİ SATILDI"
Özellikle 230 bin lira liste fiyatı olan otomobillerin 260-270 bin aralığında peynir-ekmek gibi satıldığını vurgulayan Bolkan, "2 ay sonraya sıraya girmektense ben hemen otomobilimi alayım sağlığını koruyayım diye düşündü insanlar. Bundan da faydalanan fırsatçılar karşımıza geldi" açıklamasını yaptı.
"TÜKETİCİLER ÇOK PARA KAYBETTİLER BU DURUMDA"
Tek bir galerinin listesinde 20'den fazla farklı marka ve modellere ait sıfır kilometre araç yer aldığı dikkat çekerken Halit Bolkan, "Hukuki anlamda bildiğin kadarıyla bir sorun etmiyor. En azından serbest piyasa açısından. Vicdani olarak baktığınızda bu bir fırsatçılık diye düşünüyorum ve o insanlar çok ciddi paralar kazandılar. Tüketiciler çok para kaybettiler bu durumda. Bir yerde insanların zorda kalmış halini kullanmış oldular" dedi.
FIRSATÇILARIN DİLİNDE HEP AYNI LAF VAR
Halit Bolkan fırsatçıların tüketicileri şu sözlerle ikna ettiğini bildirdi:
"Oradan öte büyük ihtimalle şunu söyleyeceklerdir. 2-3 ay beklerseniz eğer bu otomobili normal distribütör üzerinden almaya kalktığınızda işte büyük ihtimalle euro yükselecektir zaten bu fiyata gelecektir. Dolayısıyla hani bugünden o parayı verin satın alın rahat edin mantığı karşımıza çıkıyor."
KAMERANIN ÖNÜNDE GALERİCİNİN FIRSATCILIĞI GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
A Haber kameralar önünde bir galericiyi aradı ve fiyat farkının nedenini sordu verilen yanıt ise, fırsatçılığı gözler önüne serdi.
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