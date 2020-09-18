Son dakika: Faiz oranları ne kadar oldu? Halkbank, Ziraat, İş bankası konut - ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranları...

Son dakika: Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Bankaların konut, ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranları değişti mi? gibi soruları merak eden vatandaşlar için bankaların kredi faiz oranlarını derledik. Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Yapı Kredi, İNG, Denizbank gibi bankaların faiz oranları...