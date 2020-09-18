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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Faiz oranları ne kadar oldu? Halkbank, Ziraat, İş bankası konut - ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranları...

Son dakika: oranları ne kadar oldu? , Ziraat, İş bankası konut - ...

oranları ne kadar oldu? Konut - ... Kredi faiz oranları geçtiğimiz dönemlerde ciddi derecede bankalar tarafından düşürülerek uygun oranlara kredi çekme fırsatı sağlamışlardı. Çekilen krediler sayesinde cumhuriyet tarihinin rekorları kırılarak konut ve araba satışları artmıştı. Peki , Ziraatbank, İş Bankası başta olmak üzere bankaların konut, ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranları kaç oldu? İşte bankaların kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 18.9.2020 17:21 ABONE OL
Faiz oranları ne kadar oldu? Halkbank, Ziraat, İş bankası konut - ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranları...

Son dakika: Kredi oranları ne kadar oldu? Bankaların konut, değişti mi? gibi soruları merak eden vatandaşlar için bankaların kredi faiz oranlarını derledik. , Ziraat, İş Bankası, Yapı Kredi, İNG, Denizbank gibi bankaların faiz oranları...

Faiz oranları ne kadar oldu? Halkbank, Ziraat, İş bankası konut - ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranları...

HALKBANK

İhtiyaç: 1.37

Konut: 0.99

Taşıt: 1.30 (2.el)

Faiz oranları ne kadar oldu? Halkbank, Ziraat, İş bankası konut - ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI

İhtiyaç: 1.34

Konut: 1.29

Taşıt: 1.30 (2.el)

Faiz oranları ne kadar oldu? Halkbank, Ziraat, İş bankası konut - ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranları...

İŞ BANKASI

İhtiyaç: 1.30

Konut: 1.20

Taşıt: 1.25 (2.el)

Faiz oranları ne kadar oldu? Halkbank, Ziraat, İş bankası konut - ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranları...

İNG BANK

İhtiyaç: 1.09

Konut: 1.14

Taşıt: 1.17 (2.el)

AXA varsa Sağlığım Tamam
AXA varsa Sağlığım Tamam
Faiz oranları ne kadar oldu? Halkbank, Ziraat, İş bankası konut - ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranları...

QNB

İhtiyaç: 1.14

Konut: 1.31

Taşıt: 1.45 (2.el)

Faiz oranları ne kadar oldu? Halkbank, Ziraat, İş bankası konut - ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranları...

DENİZBANK

İhtiyaç: 1.76

Konut: 1.79

Taşıt: 1.79 (2.el)

Faiz oranları ne kadar oldu? Halkbank, Ziraat, İş bankası konut - ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranları...

VAKIFBANK

İhtiyaç: 1.34

Konut: 1.29

Taşıt: 1.65 (2.el)

Faiz oranları ne kadar oldu? Halkbank, Ziraat, İş bankası konut - ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranları...

AKBANK

İhtiyaç: 1.79

Konut: 1.19

Taşıt: 1.61 (2.el)

Faiz oranları ne kadar oldu? Halkbank, Ziraat, İş bankası konut - ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranları...

GARANTİ BANKASI

İhtiyaç: 1.79

Konut: 1.31

Taşıt: 1.47 (2.el)

AXA varsa Sağlığım Tamam
AXA varsa Sağlığım Tamam
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Son dakika: Faiz oranları ne kadar oldu? Halkbank, Ziraat, İş bankası konut - ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranları...
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