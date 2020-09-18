Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü "aktif" büyüdü

Türkiye'de tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklükleri 2010-2019 yıllarında yaklaşık 6 katına çıkarak 52,8 milyar liraya ulaştı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2019" araştırması sonuçlarından derlediği bilgiye göre, tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklükleri son 10 yılda düzenli artış gösterdi.

Söz konusu firmaların aktif büyüklüklerinin toplamı 2010'da 9,2 milyar lira düzeyindeydi. Bu rakam 2011'de 12,5 milyar liraya, 2012'de 15,5 milyar liraya, 2013'te 19,3 milyar liraya, 2014'te 22,4 milyar liraya, 2015'te 26,5 milyar liraya, 2016'da 28,9 milyar liraya, 2017'de 36,3 milyar liraya, 2018'de 45,6 milyar liraya ve 2019'da 52,8 milyar liraya ulaştı.

Böylece firmaların aktif toplamları 2010-2019 döneminde yaklaşık 6 katına çıktı.

ÖZ KAYNAKLAR 4,1 KATINA YÜKSELDİ

Söz konusu dönemde varlıklarını büyüten firmaların, öz kaynaklarını da artırdığı görüldü. Tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların öz kaynakları toplamı 2010'da 4,4 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Bu firmalar takip eden yıllarda öz kaynaklarını düzenli olarak artırarak 2019'da 17,9 milyar liraya kadar yükseltti. Böylece söz konusu firmaların öz kaynak büyüklükleri son 10 yılda 4,1 katına çıkmış oldu.

BRÜT SATIŞLAR YÜZDE 570 ARTTI

Türkiye'de tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların brüt satışları da 2010-2019 döneminde yüzde 570 artışla 6,5 milyar liradan 43,6 milyar liraya yükseldi. Sektör firmaları bu dönemde hem yurt içi hem de yurt dışı satışlarını artırmayı başardı. Firmaların 2010-2019 döneminde brüt yurt içi satışları 5,4 milyar liradan 36,8 milyar liraya, brüt yurt dışı satışları da 943 milyon liradan 6,1 milyar liraya ulaştı.

Tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların 2010-2019 yıllarında öz kaynak, brüt satış ve varlıklarındaki değişimler şöyle:

Tarım, ormancılık ve balıkçılık (bin lira) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Aktifler 9.203.374 12.488.495 15.480.649 19.306.354 22.370.196 26.458.491 28.871.915 36.319.804 45.582.664 52.792.807 Öz kaynaklar 4.353.536 5.265.010 6.368.180 7.243.793 8.067.105 9.265.174 10.174.050 12.959.572 15.515.947 17.852.835 Brüt satışlar 6.502.245 8.545.768 10.084.859 12.101.677 14.921.117 17.584.469 18.855.729 26.504.659 34.196.901 43.606.220 Yurt içi satışlar 5.436.674 7.380.245 8.722.507 10.343.065 12.872.781 15.295.038 17.207.494 23.735.875 29.169.733 36.753.882 Yurt dışı satışlar 942.856 994.109 1.148.926 1.494.801 1.776.999 1.940.150 1.308.840 2.315.365 4.422.875 6.079.591

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