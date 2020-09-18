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o iddiaları yalanladı

Basın Müşaviri , "Haberlerde bahsi geçen yargı süreci devam etmekte ve titizlikle takip edilmektedir" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 18.9.2020 15:31 ABONE OL
THY o iddiaları yalanladı

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'da bir iş mahkemesindeki davanın, hukuki danışmanlar ile Almanya'daki ilgili birimlerin mahkemeye katılmaması nedeniyle kaybedildiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

THY, biletlerin uygunsuz kullanılması iddiaları nedeniyle Almanya'da işten çıkarılan bir çalışanın, THY avukatlarının duruşmalara katılmaması sebebiyle işe iade davasını kazandığına yönelik haberleri yalanladı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bazı haber mecralarında Ortaklığımızın, Almanya'da bir iş mahkemesini hukuki danışmanlarımız ve Almanya'daki birimlerimizin mahkemeye katılmaması nedeniyle kaybettiği bilgisi paylaşılmıştır. Haberlerde bahsi geçen yargı süreci devam etmekte ve titizlikle takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

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THY o iddiaları yalanladı
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