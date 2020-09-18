Türkiye Sigorta sektörde yol açıcı olacak

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, "Türkiye Sigorta, daha önce teminat bulunamayan, riskli veya girilmemiş alanlarda yol açıcı, öncü, piyasa yapıcı bir rol oynayacak" dedi. Türkiye Sigorta'nın, 36 bölgede 2 bin 600 çalışanı ve 7 bin 500 dağıtım kanalıyla hem sigorta hem de hayat emeklilik tarafında lider bir sigorta şirketi olarak hayata başladığını ifade eden Benli, "Şu an 2 bin 600 kişilik kadromuz var. Bunun 2023'te en az 5-6 bin seviyesine çıkması söz konusu. Bizim iddiamız bunun çok ötesine gidebilmek" dedi.Tuna-1 kuyusunun poliçesini yapmalarının kendileri için çok büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Benli, birleşme öncesinde Akkuyu'nun ve Oruç Reis'in poliçelerini de kendilerinin yaptığını söyledi. Benli, "Yerli ve milli bu tür girişimlere teminat vermeye devam edeceğiz, çözüm bulmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Benli, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fon büyüklüğünü hedefine ilişkin yaptığı değerlendirmede ise "18 yaş altı, dövizli BES ve benzeri bazı uygulamalar devre girdiğinde bu alanda çok ciddi potansiyel oluşacak. Toplam potansiyelimizin çok kısa sürede 400 milyar liraya çıkması muhtemel" dedi.