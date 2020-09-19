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Salda'nın Beyaz Adalar bölgesinde göle girilmesine yasak geliyor

Giriş Tarihi: 19.9.2020 ABONE OL
Salda'nın Beyaz Adalar bölgesinde göle girilmesine yasak geliyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nün önü- Beyaz Adalar bölgesinde kısıtlamaya gidilebileceğini belirterek, "Beyaz Adalar bölgesinde yasaklayıp Halk Plajı tarafında devam ettireceğiz. Salda hepimizin, bu değere, bu mirasa sahip çıkmamız gerekir. Salda'ya 1.5 milyon ziyaretçi geliyor. Burdur'dan ve tüm Türkiye'den gelen talep bu bölgenin korunmasıdır. Burada çok önemli bir proje yürütüyoruz. Yapılacak teraslardan vatandaşlarımız Salda'yı seyredebilecek, fotoğraf çekebilecek" dedi.
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Salda'nın Beyaz Adalar bölgesinde göle girilmesine yasak geliyor
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