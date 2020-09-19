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Şehir trafiğini rahatlatacak ’nun 5. etabı açıldı: İşte dünyanın hiçbir yerinde olmayan özelliği!

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı , 'ın video konferans ile katıldığı 5. etap açılışı programında önemli açıklamalarda bulundu. Kalyoncu, projenin yatırım bedelinin 5 milyar dolar olduğunu ve şimdiye kadar 16 bin kişiye istihdam yaratıldığını vurguladı.

Giriş Tarihi: 19.9.2020 15:21 Son Güncelleme: 19.9.2020 15:33 ABONE OL
Şehir trafiğini rahatlatacak Kuzey Marmara Otoyolu’nun 5. etabı açıldı: İşte dünyanın hiçbir yerinde olmayan özelliği!

400 km uzunluğundaki Kuzey Marmara Projesi'nin yatırım bedelinin yaklaşık 5 milyar dolar olduğunu ifade eden Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, bugüne kadar 16 binin kişinin projede istihdam edildiğini ifade etti.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu'dan Kuzey Marmara Otoyolu 5. Etap açılışı programında önemli açıklamalar | Video


"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE OLMAYAN 4 ŞERİTLİ 30 KM'LİK TÜNELLERDEN OLUŞUYOR"

Cemal Kalyoncu, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun 330. Km'den sonra kalan 70 km'lik kısmının açılmasıyla, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Marmara şehir içindeki trafiği çok rahatlayacak ve trafik ekseni Kuzey Marmara Otoyolu'na kaymış olacaktır. Bu yolun bir özelliği de 4 gidiş 4 gelişle standardın çok yüksek kesintisiz ve dünyanın hiçbir yerinde olmayan 4 şeritli 30 km'lik tünellerden oluşan bir yol olmasıdır" açıklamasını yaptı.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, konuşmasının son bölümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Şehir trafiğini rahatlatacak Kuzey Marmara Otoyolu’nun 5. etabı açıldı: İşte dünyanın hiçbir yerinde olmayan özelliği!
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