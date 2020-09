Ülkem söz konusuysa gerisi teferruattır

Türk sanayisinin köklü şirketlerinden Sasa'yı beş yıl önce Sabancı Holding'den satın alan Erdemoğlu Holding, ihmal edilmiş durumdaki şirketi adeta küllerinden yeniden yarattı. Adana Seyhan'da bulunan tesiste dev bir yatırım hamlesi başlatan Erdemoğlu ailesi ara vermeden yatırımlarına devam ediyor. "5 yılda, bir olan Sasa'yı dörde katladık" diyen Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, işadamının ülkesine karşı büyük sorumlulukları olduğunu düşünen insanlardan. Bu nedenle ellerini değil tüm bedenlerini taşın altına koyduklarını söyleyen Erdemoğlu, "Küresel ekonomik savaşta bizlere büyük görevler düşüyor. Bir an bile düşünmeden yatırım yapmak, üretmek ve istihdam yaratmak zorundayız. Ülkemiz söz konusuysa gerisi teferruattır" dedi. Toplamı 2.5 milyar doları bulacak yatırıma devam eden şirket, petrokimya tesisi kurmak için onay bekliyor. Dev bir inşaat sahasını andıran 1 milyon 450 bin metrekare alan üzerinde kurulu tesislerini SABAH'a gezdirirken "Aslan yatağından belli olur" diyen Erdemoğlu ile yatırım planlarını konuştuk...







BİR AN BİLE DÜŞÜNMEDİK

"Bu ortamda yatırım yapılmaz" diyenlere inat yatırımlarınızı sürdürüyorsunuz? Motivasyon kaynağınız ne?

Evet duranlar, bekleyenler var ama biz an bile düşünmedik. Çünkü ülkemize, devletimize ve milletimize güveniyoruz. Bugün diğer zamanlardan daha fazla çalışmaya ve yatırıma ihtiyacımız var. Yatırım yaparken motivasyonumuz para kazanmak değil. Bizim için ülkemiz söz konusu olduğunda gerisi teferruattır. Ülkemiz ve devletimiz başarılı güçlüyse biz de güçlüyüz. Birey güçlülüğü kendimizi kandırmaktan öteye gitmez.

Özellikle Sasa'da yaptığınız yatırımlar dikkat çekiyor...

Bugüne kadar Sasa'ya yaklaşık 900 milyon dolarlık yatırım yaptık. Yatırımlar sonunda kapasite olarak bir Sasa'yı dört yaptık. Yıllık 350 bin ton olan üretim kapasitesini 1 milyon 365 bin tona çıkardık. Bugünden sonra yapacağımız yatırımın tutarı ise 1.7 milyar dolar. Yani üç yılda şirkete toplam 2.5 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Bu yatırımlarla hammaddede dışa bağımlılığımızı azaltacağız. Sasa şu anda polyesterde Avrupa'nın en büyük şirketi konumunda. Dünyada ise Hindistan ve Çin'den sonra ne büyük biziz. Geçen yıl 2 milyar 763 milyon lira ciro elde eden şirket, bu yılın ilk altı ayında 1 milyar 863 milyon TL ciroya ulaştı.

Yatırımın cari açığa katkısı ne olacak?

Şu ana kadar yaptığımız yatırımlarla Türkiye'nin cari açığını yılda 500 milyon dolar düşürüyoruz. Önümüzdeki üç yılda devam eden yatırımlarla birlikte cari açığa yaklaşık 1 milyar dolarlık darbe vuracağız.

Toplam satışlar içinde ihracatın payı ne kadar?

Satışların yüzde 33'ünü ihracat yoluyla yapıyoruz. Yurtdışı satışlarda en büyük payı ise halen Avrupa ülkeleri alıyor.

Kapasitedeki artış istihdama nasıl yansıdı?

İstihdamı önemseyen bir grubuz. Bugün Adana'nın en büyük işvereni konumundayız. İlk aldığımızda şirkette 1.200 kişi çalışıyordu. Şimdi bu sayı 3.500 kişiye çıktı. 1.7 milyar dolarlık yatırımı tamamladığımızda ise çalışan sayımız 5.000- 5.500 kişiye çıkacak. Grubumuzun çalışan sayısı ise 12.000'i geçti.



MERİNOS DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

Erdemoğlu Holding bünyesindeki şirketlerden biri de Merinos Halı. Parça halı üretiminde dünyanın en büyük üretim tesisi konumunda olan şirket, üretiminin önemli bir kısmını ihraç ediyor. Halen dünya parça halı üretiminde yüzde 5 pazar payına sahip olduklarını söyleyen İbrahim Erdemoğlu, "Hedefimiz Rusya'daki tesisle birlikte bu payı iki yılda yüzde 7'ye çıkarmak" diye konuştu. En büyük pazarı Avrupa ülkeleri ve Amerika olan şirket, dünya perakende devi Amerikalı Walmart gibi firmalara yönelik üretim yapıyor.



YUMURTALIK İÇİN HAZIRIZ

Yatırımlarınız bunlarla sınırlı kalmayacak herhalde?

Kalmayacak elbette... Çünkü Türk sanayisine dev bir yatırım tesisi kazandırmak istiyoruz. Tesisi Yumurtalık'ta limanla birlikte toplam 11.5 milyon metrekare alan üzerinde kurmayı planlıyoruz. Yerleşim planı, master planı, liman projesini hazırladık. ÇED raporunu aldık. Şu anda Cumhurbaşkanımızdan onay bekleniyoruz. Bu projeyle Türkiye polyester ve petrokimya üretiminde Avrupa'nın en büyüğü olacak.

Cari açığa katkısı ne olacak?

Yumurtalık yatırımı bu anlamda büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanımızın takdiriyle hayata geçirme imkânı bulursak, Türkiye'nin yıllık 1.5 milyar dolarlık cari açığını önleyeceğiz. Burada üretilen ürünlerin mamule dönüşmüş ihracatını düşündüğümüzde, dolaylı olarak cari açığa sunacağı katkı ise 12 ila 15 milyar dolar gibi dev bir rakama tekabül ediyor. Bu nedenle söz konusu yatırımı çok önemsiyorum. Biz hazırız...



TÜRKÜLERİMİZ BENİ DİNLENDİRİYOR

Çocuk yaştan itibaren iş hayatının içinde olduğunu söyleyen İbrahim Erdemoğlu, ticarete üniversite eğitimi için gittiği Trabzon'da kilim satarak adım attı. Sonraki yıllarda gece-gündüz demeden çalıştığını söyleyen Erdemoğlu, "En büyük hobim türkü dinlemek. Ancak bu şekilde dinlenebiliyorum. Tüm bölgelerin türkülerini çok severek dinliyorum. Bir dönem koroda türkü söyledim" dedi.

