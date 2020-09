240 milyon Euroluk yatırım

Güney Koreli Hyundai'nin denizaşırı ülkelerdeki ilk üretim merkezi olan Hyundai Assan, yıla hızlı başlangıç yaptı. Aralık 2019'da yeni i10'un üretimini gerçekleştiren şirket, 2020 Ağustos sonunda da yenilenen i20'nin üretimine başladı. i20'nin spor versiyonları N ve N-Line ise Şubat 2021'de bantlardan inecek. Koreli markanın A ve B segmenti modellerinin üssü olan Hyundai Assan, şimdi de üçüncü bir modelin üretimi için hazırlanıyor. i20 platformu üzerinde üretilecek B-SUV için 70 milyon euro yatırım yapılacak. i10 için 70 milyon euro, i20 hatcback için 80, i20 N ve N-Line için 20 milyon yatırım yapacak olan Hyundai Assan'ın B-SUV'la birlikte toplam yatırım tutarı yaklaşık 240 milyon euroyu bulacak. Hyundai Assan Başkanı Ickkyun Oh, B-SUV modelinin üretiminin 2021 Mart'ın başlayacağını söyledi. Yepyeni bir araç olan B-SUV'un İ10 ve i20'den sonra İzmit tesislerinde üretilecek üçüncü model olacağını ifade eden Ickkyun Oh, i20'de olduğu gibi B-SUV'da hibrit versiyonu sunacaklarını açıkladı. Geçen hafta koşulan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) yarışan i20'nin altyapısı ve gövdesini Türkiye'de ürettiklerini anlatan Oh, "WRC'de kazanılan deneyimle hazırlanacak olan i20 N ve N Line'ın yine Hyundai Assan İzmit Fabrikası'nda üretilecek olması bizleri gururlandırıyor. Yaklaşık 20 milyon euro civarındaki yatırımla i20'nin yüksek performanslı modeli olan i20 N ve sportif donanımlı i20 N Line'ın de üretimini biz yapıp tüm dünyaya ihraç edeceğiz. Yeni i20 N, şu ana kadar Türkiye'de üretilen en güçlü otomobil olacak" dedi.i20 modelinin ardından yeni B-SUV'da da hibrit versiyonu sunacak olan Hyundai Assan, Türkiye'de hibrit araç üreten dört firma arasında yer alıyor. Her iki araçta da 48 volt yarı hibrit seçeneği ilk üretimden itibaren sunulacak.HYUNDAI Assan Genel Müdürü Murat Berkel, yeni i20'nin satışına ekimde başlayacaklarını söyledi. Yılın son çeyreğinde 5 bin adet i20 satışı planladıklarını ifade eden Berkel, yıl sonundaki toplam satış hedefinin ise 28 bin adetin üzerinde olduğunu kaydetti. Yeni modeller hakkında bilgi veren Berkel, "Yeni Tucson ve B-SUV'un satışına 2021'nin ilk çeyreğinde başlayacağız. Elektrikli Kona ise 2021'nin ikinci çeyreğinde gelecek" dedi.