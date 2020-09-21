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Haberler Ekonomi Haberleri Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası başta olmak üzere güncel kredi faiz oranları

Kredi oranları ne kadar? , Vakıfbank, başta olmak üzere güncel

Kredi oranları belli dönemlerde değişiyor ve bankalar aldıkları kararlar ile vatandaşlara yeni fırsatlar sunuyor. Bu nedenle, sürekli olarak merak konusu oluyor. Peki, 2020 Eylül ayı itibariyle kredi faiz oranları ne kadar? Bu başlık altında, , , İş Bankası, İNG Bank, QNB, DenizBank, Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası güncel kredi faiz oranları yer alıyor.

Giriş Tarihi: 21.9.2020 15:35 Son Güncelleme: 21.9.2020 15:39 ABONE OL
Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası başta olmak üzere güncel kredi faiz oranları

Kredi oranları her ay vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bankalar, konut, ihtiyaç ve taşıt gibi alanlarda sürekli olarak ve şartlarında değişikiliğe gidiyorlar. Vatandaşa yeni fırsatlar sunan kredi faiz oranları Eylül 2020 itibariyle ne kadar? Aşağıda, bankalara ait kredi faiz oranları yer almaktadır.

KREDİ FAİZ ORANLARI 2020 EYLÜL

İşte, , , İş Bankası, İNG Bank, QNB, DenizBank, Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası güncel kredi faiz oranları...

Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası başta olmak üzere güncel kredi faiz oranları

HALKBANK

İhtiyaç: 1.37

Konut: 0.99

Taşıt: 1.30 (2.el)

ZİRAAT BANKASI

İhtiyaç: 1.34

Konut: 1.29

Taşıt: 1.30 (2.el)

Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası başta olmak üzere güncel kredi faiz oranları

İŞ BANKASI

İhtiyaç: 1.30

Konut: 1.20

Taşıt: 1.25 (2.el)

İNG BANK

İhtiyaç: 1.09

Konut: 1.14

Taşıt: 1.17 (2.el)

Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası başta olmak üzere güncel kredi faiz oranları

QNB

İhtiyaç: 1.14

Konut: 1.31

Taşıt: 1.45 (2.el)

DENİZBANK

İhtiyaç: 1.76

Konut: 1.79

Taşıt: 1.79 (2.el)

Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası başta olmak üzere güncel kredi faiz oranları

VAKIFBANK

İhtiyaç: 1.34

Konut: 1.29

Taşıt: 1.65 (2.el)

AKBANK

İhtiyaç: 1.79

Konut: 1.19

Taşıt: 1.61 (2.el)

Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası başta olmak üzere güncel kredi faiz oranları

GARANTİ BANKASI

İhtiyaç: 1.79

Konut: 1.31

Taşıt: 1.47 (2.el)

Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası başta olmak üzere güncel kredi faiz oranları

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Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası başta olmak üzere güncel kredi faiz oranları
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