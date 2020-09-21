Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası başta olmak üzere güncel kredi faiz oranları

Kredi faiz oranları her ay vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bankalar, konut, ihtiyaç ve taşıt gibi alanlarda sürekli olarak kredi faiz oranları ve şartlarında değişikiliğe gidiyorlar. Vatandaşa yeni fırsatlar sunan kredi faiz oranları Eylül 2020 itibariyle ne kadar? Aşağıda, bankalara ait kredi faiz oranları yer almaktadır.
KREDİ FAİZ ORANLARI 2020 EYLÜL
İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, İNG Bank, QNB, DenizBank, Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası güncel kredi faiz oranları...
HALKBANK
İhtiyaç: 1.37
Konut: 0.99
Taşıt: 1.30 (2.el)
ZİRAAT BANKASI
İhtiyaç: 1.34
Konut: 1.29
Taşıt: 1.30 (2.el)
İŞ BANKASI
İhtiyaç: 1.30
Konut: 1.20
Taşıt: 1.25 (2.el)
İNG BANK
İhtiyaç: 1.09
Konut: 1.14
Taşıt: 1.17 (2.el)
QNB
İhtiyaç: 1.14
Konut: 1.31
Taşıt: 1.45 (2.el)
DENİZBANK
İhtiyaç: 1.76
Konut: 1.79
Taşıt: 1.79 (2.el)
VAKIFBANK
İhtiyaç: 1.34
Konut: 1.29
Taşıt: 1.65 (2.el)
AKBANK
İhtiyaç: 1.79
Konut: 1.19
Taşıt: 1.61 (2.el)