Cengiz Enerji’den Özbekistan’a 150 milyon dolarlık dev yatırım

Cengiz Enerji, yılda yaklaşık 60 milyar metreküp doğalgaz üretimi gerçekleştiren Özbekistan'da 150 milyon dolarlık yatırımla doğalgaz kombine çevrim santrali kuracak. Özbekistan Cumhuriyeti Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı, Özbekistan Ulusal Elektrik Şebekeleri (JSC) ve Cengiz Enerji arasında yapılan yatırım anlaşmasına göre, doğalgaz çevrim santrali Taşkent'te kurulacak, 240 megavat kapasitesine sahip olacak. Santral 12 ayda tamamlanacak ve Cengiz Enerji tarafından 25 yıl süre ile işletilecek.Santralde kullanılacak doğalgaz, Özbekistan'ın tedarik şirketi Uztransgaz tarafından temin edilecek. Yılda yaklaşık 2 milyar kilovatsaat elektrik üretecek olan santral, Özbekistan'da enerjide kaynak çeşitliliğine katkıda bulunacak. 120 bin hanenin de enerji ihtiyacını tek başına karşılayabilecek.Cengiz Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cengiz, bölgede bir ilki gerçekleştireceklerini belirterek, "Enerjiden maden işletmeciliğine, altyapı ve üst yapı inşaatlarına kadar dünya üzerinde birçok projeye imza attık. Son olarak yurtdışına açılma stratejimiz çerçevesinde Özbekistan'a doğalgaz santrali kurmak için anlaşma imzaladık. Bu bizim Özbekistan'da yapacağımız ilk iş olacak. Bundan sonra da maden, inşaat ve enerji alanlarında projeleri değerlendirmek istiyoruz" dedi.