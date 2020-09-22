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’dan uzaktan eğitime bin adet tablet bilgisayar desteği

, paydaşlarının için başlattığı kampanyaya bin adet tablet bilgisayarla dahil olduğunu açıkladı.

İHA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 12:16 ABONE OL
Roketsan’dan uzaktan eğitime bin adet tablet bilgisayar desteği

Türkiye'nin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST Roket Yarışması'nın sponsorluğunu TÜBİTAK SAGE ortak çalışmasıyla üstlenen Roketsan, uzaktan eğitimde de gençleri desteklemeye devam ediyor. TEKNOFEST paydaşlarının, uzaktan eğitimini sürdüren; ancak bilgisayar imkanı kısıtlı olan gençler için başlattığı kampanyaya destek veren Roketsan, yarını inşa edecek öğrencilere bin adet tablet bilgisayar hediye edecek. Şirketin hediye edeceği tabletler, Milli Eğitim Bakanlığının belirleyeceği öğrencilere ulaştırılacak.

"BAŞARILI GENÇLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar öncülüğünde başlatılan kampanyaya destek olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, "Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Yarınların bilim insanları, başarılı mühendisleri bugün bu amaç uğruna çalışan gençlerimiz arasından çıkacak. Başarılı gençlerimizin her zaman yanındayız. Onların karşısına çıkacak her türlü engelin aşılması noktasında üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

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Roketsan’dan uzaktan eğitime bin adet tablet bilgisayar desteği
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