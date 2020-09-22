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: Güncel bugün ne kadar? Ziraat, ve Vakıfbank kredi faiz oranları

koronavirüs döneminde vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Hatırlanacağı üzere daha önce, Cumhuriyet tarihinin en düşük faizli kredi imkanı vatandaşlara sunulmuştu. Sunulan bu krediden milyonlarca vatandaş yararlanırken, konut ve araç satışları patlamıştı. Peki, 2020 Eylül ayı itibariyle kredi faiz oranları ne kadar? Bu başlık altında, , Ziraat Bankası, İş Bankası, İNG Bank, QNB, DenizBank, Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası güncel kredi faiz oranları yer alıyor.

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Son Dakika: Güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları

ile ilgili haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. . Bankalar, konut, ihtiyaç ve taşıt gibi alanlarda sürekli olarak kredi faiz oranları ve şartlarında değişikliğe gidiyorlar. Vatandaşa yeni fırsatlar sunan kredi faiz oranları Eylül 2020 itibariyle ne kadar? Aşağıda, bankalara ait kredi faiz oranları yer almaktadır.

KREDİ FAİZ ORANLARI 2020 EYLÜL

İşte, , Ziraat Bankası, İş Bankası, İNG Bank, QNB, DenizBank, Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası güncel kredi faiz oranları...

Son Dakika: Güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları

HALKBANK

İhtiyaç: 1.37

Konut: 0.99

Taşıt: 1.30 (2.el)

ZİRAAT BANKASI

İhtiyaç: 1.34

Konut: 1.29

Taşıt: 1.30 (2.el)

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Son Dakika: Güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları

İŞ BANKASI

İhtiyaç: 1.30

Konut: 1.20

Taşıt: 1.25 (2.el)

İNG BANK

İhtiyaç: 1.09

Konut: 1.14

Taşıt: 1.17 (2.el)

Son Dakika: Güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları

QNB

İhtiyaç: 1.14

Konut: 1.31

Taşıt: 1.45 (2.el)

DENİZBANK

İhtiyaç: 1.76

Konut: 1.79

Taşıt: 1.79 (2.el)

Son Dakika: Güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları

VAKIFBANK

İhtiyaç: 1.34

Konut: 1.29

Taşıt: 1.65 (2.el)

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Son Dakika: Güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları

AKBANK

İhtiyaç: 1.79

Konut: 1.19

Taşıt: 1.61 (2.el)

Son Dakika: Güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları

GARANTİ BANKASI

İhtiyaç: 1.79

Konut: 1.31

Taşıt: 1.47 (2.el)

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Son Dakika: Güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları
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