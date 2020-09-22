Son Dakika: Güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları

Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. . Bankalar, konut, ihtiyaç ve taşıt gibi alanlarda sürekli olarak kredi faiz oranları ve şartlarında değişikliğe gidiyorlar. Vatandaşa yeni fırsatlar sunan kredi faiz oranları Eylül 2020 itibariyle ne kadar? Aşağıda, bankalara ait kredi faiz oranları yer almaktadır.

KREDİ FAİZ ORANLARI 2020 EYLÜL

İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, İNG Bank, QNB, DenizBank, Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası güncel kredi faiz oranları...