Turkish Cargo’dan rekor büyüme

Koronavırüs tedbirleri kapsamında ülkelerin sınırlarını uzun bir süre kapattığı ve uçuş yoğunluğunun yüzde 90 azaldığı ilk 6 ayda, global hava kargo pazarı da yüzde 28 daraldı. Turkish Cargo ise gıda, medikal ürün ve ilaç taşımaları ile rekor büyüme elde etti. Filosundaki kargo uçaklarına ek olarak THY'nin geniş gövde yolcu uçaklarını da kargo taşımalarında değerlendiren şirket, uluslararası tedarik zincirinin aksamaması için küresel bir köprü görevini yürüttü.Global hava kargo operasyonlarının yüksek standartta yapılabilmesi için Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından oluşturulan eğitim, değerlendirme ve validasyon süreci sonunda "CEIV Pharma" sertifikasına sahip olan Turkish Cargo, 1 Şubat-31 Ağustos tarihleri arası 30 bin tona ilaç ve 10 bin tona yakın medikal ekipman taşıdı. Sadece haziranda kargo ve yolcu uçaklarıyla bin 100'den fazla sefer düzenledi. Şirket yılın ilk yarısında özel kargo taşımalarında yüzde 67 büyüdü. Küresel pazar payını da yüzde 3.9'dan 5.4'e çıkardı. arak önemli bir başarıya imza attı. Şirket korona aşılarının getirilmesinde de önemli rol oynayacak. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, " En zorlu şartlarda dahi en iyisi yapmayı güçlü ülkemizden öğrendik" dedi.