Demir zammı üreticiyi zora soktu

İnşaat sektörünün ana maddesi olan demir ve çimento fiyatlarındaki son 3 ayda yapılan yaklaşık 1.000 liralık zam inşaat sektörünü sekreye uğrattı. 1 Haziran'da 3.410 lira olan demirin ton fiyatı 4.220 liraya yükseldi. Bir süredir artan inşaat maliyetlerini konut fiyatlarına yansıtmadıklarını belirten gayrimenkul geliştiriciler, son zamlarla birlikte fiyatlarda kademeli artış olacağını belirtiyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, demir ve çimentoya son üç ayda yapılan zamların sektöre vermek istedikleri dinamizmi olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Yaptıkları yatırımlarla sektörü canlandırmaya çalıştıklarını vurgulayan Bulut, "Sektörde oluşan olumlu havayı sürdürmek amacıyla hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Bindiğimiz dalı kesmemeliyiz" dedi.Yapılan zamların sektöre vermek istedikleri dinamizmi olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunan Bulut, şunları kaydetti: "İnşaat sektörünü bir ağacın ana gövdesi, alt sektörleri bu gövdenin dalları gibi görüyoruz. Her alt sektör çok kâr edeceğim derse gövde kurur. Bu zihniyeti yanlış buluyorum." KONUTDER Başkanı Altan Elmas da, inşaat malzemelerinin hammaddesi olan demir ve çimentodaki son 3 ayda yapılan zammın üreticiyi ve üretimi zora sokacağını söyledi. Malzeme üreticilerinin daha temkinli davranması gerektiğinin altını çizen Elmas, "Sektörde talep oluştu diye yüzde 25 zam olmaması lazım, zamın içinde ufak ufak fiyatlara yansıma yapılabilir. Şu an için yapılan bu zam oranları son derece endişe verici" dedi.Konut fiyatlarının maliyetlerin yüzde 50 altında kaldığını belirten Elmas, malzemecilerin insaflı olması gerektiğini ifade etti. İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım ise, konut fiyatlarını stabil tutmaya çalıştıklarını belirterek, "Artan maliyetler, direkt konut fiyatlarına yansıyacaktır" değerlendirmesinde bulundu.