Ek vergi yerine ödeme gücüne göre vergi

Yeni Ekonomi Programı'nın önemli ayağını oluşturan vergide adaleti hedefleyen reform adımları vatandaşın memnuniyetini artırdı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yapılan anket, ödemede güvenlik, ödeme kolaylığı ve hızı, ödemelerin hatasız olması, istenilen zaman diliminde ödeme imkânı konularında vatandaşların memnuniyetinin arttığını ortaya koydu.Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi uygulamalarında dijital dönüşümü hız kestirmeden sürdürürken, Gelir İdaresi'nin kurumsal kapasitesi artırıldı. Yeni vergi sistemiyle ödeme gücüne göre artan oranda vergilendirmeye yönelik mekanizmalar artırıldı. Mükellef hizmetleri merkezi etkinleştirilirken, interaktif vergi dairesi projesiyle tüm hizmetler elektronik ortamda sunulmaya başladı. Vergiye uyum maliyetlerini azaltan, uyuşmazlıkları kısa sürede çözen ve vergi cezalarının gönüllü uyumu artıran düzenlemeler yapıldı. Vergi tabanının genişletilmesi ve vergi hasılasının artırılmasını sağlayacak adımlar atılırken, doğrudan vergilerin gelir içindeki payı da artırılıyor.E-fatura, e-defter, e-irsaliye uygulamaları sistemsel olarak geliştirilerek sahte belgeyle daha etkin mücadele ediliyor. İşyeri adres değişikliğinde vergi dairesi nakil işlemleri kolaylaştı. Yurtdışı çıkış harçları artık web ve mobil uygulamalar yoluyla ödenebiliyor, pul, makbuz ibrazına gerek kalmadı. Ödemenin İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden yapılması durumunda, elektronik ortamda Emniyet Genel Müdürlüğü'ne aktarılıyor.Gelir İdaresi hizmetlerin memnuniyetinin ölçülmesi, kurumun bilinirliğinin ve vergi algısının ölçülmesi amacıyla kapsamlı bir anket çalışması da yaptı. Ankete 5 binin üzerinde mükellef, 30 vergi dairesi başkanlığı, 10 defterdarlık, 14 vergi dairesi, 1 defterdarlık bünyesinde 1.000 meslek mensubu katıldı. Anket kapsamında elektronik hizmetler, vergi dairesi hizmetleri, vergi bilinci, mükellef hakları, kurumsal algı gibi farklı alanlarda sorular yöneltildi. 2015'te yüzde 76.94 olan mükellef memnuniyeti yüzde 78.24'e, yüzde 74.22 olan meslek mensubu memnuniyet oranı yüzde 77'e çıktı. Gelir İdaresi'nin aynı dönemde yüzde 84.40 olan bilinirlik oranı yüzde 98.20'ye çıktı. İdare'nin çözüm odaklı çalışmaları, gelişimine ilişkin memnuniyet de yükseldi.VERGİdairesi hizmet binalarına ulaşım, güvenlik, temizlik, aydınlatma, havalandırma, bekleme alanlarının yeterliliği konularında da memnuniyet arttı. Gelir İdaresi'nce yapılan açıklamada, memnuniyetin yüksek olduğu alanlardaki hizmet kalitesini daha da artıracak ve memnuniyetin düşük olduğu alanlardaki iyileştirme çalışmalarının süreceği vurgulandı.