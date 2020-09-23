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! Benzinin ardından bir de motorine geliyor!

haberi... fiyatlarına 19 kuruşluk yapıldığı bildirilmişti. Pompaya yansıyan bu indirimin ardından bir indirimde fiyatlarına geliyor. Motorin litre fiyatında Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim bekleniyor.

Giriş Tarihi: 23.9.2020 09:15 Son Güncelleme: 23.9.2020 09:19 ABONE OL
SON DAKİKA! Benzinin ardından bir indirim de motorine geliyor!

Enerji Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (), benzinin litre fiyatında 19 kuruş indirime gidildiğini duyurdu.

SON DAKİKA! Benzinin ardından bir indirim de motorine geliyor!

MOTORİN FİYATLARINA 11 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR

Gelen haberine göre, fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle bir de de bekleniyor. Motorin litre fiyatında Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim bekleniyor.

SON DAKİKA! Benzinin ardından bir indirim de motorine geliyor!

DOLAR KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER BAZ ALINARAK RAFİNERİLER TARAFINDAN HESAPLANIYOR

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

SON DAKİKA! Benzinin ardından bir indirim de motorine geliyor!

COVİD-19 PETROL FİYATLARINI VURDU

Covid-19 vakalarında artışla, başta havayolu taşımacılığı olmak üzere, birçok endüstriyel faaliyetindeki olumsuzlukların artacağına ilişkin kaygılarla fiyatlarındaki düşüş sürüyor. Gelişmelerin etkisiyle, Ekim teslimi ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 4.96'lık düşüşle 40 doların da altına inerek 39.07 dolara, Kasım teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 3.82 düşüşle 41.50 dolara kadar geriledi.

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SON DAKİKA! Benzinin ardından bir indirim de motorine geliyor!
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