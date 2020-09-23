SON DAKİKA! Benzinin ardından bir indirim de motorine geliyor!

MOTORİN FİYATLARINA 11 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR
Gelen son dakika haberine göre, petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle bir indirim de motorin de bekleniyor. Motorin litre fiyatında Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim bekleniyor.
DOLAR KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER BAZ ALINARAK RAFİNERİLER TARAFINDAN HESAPLANIYOR
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
COVİD-19 PETROL FİYATLARINI VURDU
Covid-19 vakalarında artışla, başta havayolu taşımacılığı olmak üzere, birçok endüstriyel faaliyetindeki olumsuzlukların artacağına ilişkin kaygılarla petrol fiyatlarındaki düşüş sürüyor. Gelişmelerin etkisiyle, Ekim teslimi ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 4.96'lık düşüşle 40 doların da altına inerek 39.07 dolara, Kasım teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 3.82 düşüşle 41.50 dolara kadar geriledi.