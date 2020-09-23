TMSF: Cem Uzan dava kazanmadı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından, Cem Uzan'ın Fransa'da Türkiye'ye karşı bir dava daha kazandığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "TMSF'nin yurtdışında Uzan hakkında başlatmış olduğu dava ve takipler TMSF lehine devam etmektedir" açıklaması yapıldı. Açıklamada, bugüne kadar sadece yurtdışından yaklaşık 430 milyon dolar ve 6 milyon euro tahsilat yapıldığı aktarılarak, kamuoyunun yanlış bilgiler yayılarak yanıltıldığı ifade edildi. TMSF'ye borçlu Uzan ailesinin yurtdışındaki varlıklarının Türkiye getirilmesi amacıyla başlatılan hukuki işlemlerden bahsedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Son olarak Polonya Mahkemeleri tarafından 14 Eylül'de verilen karar kapsamında, Uzan Grubu şirketlerinden Rumeli Çimento AŞ'nin Polonya'daki iştiraklerinin muvazaalı bir şekilde değerinin altında Polonya'da kurulu Polska Energetyka Holding SA'ya (PEH) satılmasına ilişkin 1 milyon 846 bin 108.48 euro tutara ilaveten, 15 milyon 238 bin 897.55 Polonya Zlotisi talepli alacak başvurumuz da mahkemece kabul edilmiştir."