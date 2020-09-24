Doğalgazda keşif yukarı revize edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Gaz Sahası'nda yapılan 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfini yukarı yönlü revize edebileceklerini belirterek, "Fatih Sondaj gemimiz Karadeniz'de sondajına devam ediyor, aşağı doğru devam edecek 1.000-1.500 metrelik bir yolumuz daha var. 320 milyar metreküpü yukarı yönlü revize edeceğimizi düşünüyoruz. Ekimin ortalarına doğru bu çalışmalar bitecek" dedi.Bu keşifle gaz fiyatlarının düşeceğini ifade eden Dönmez, "Ancak bu gazı sisteme dahil etmemiz lazım. 2023'ü hedefliyoruz. Alış maliyetlerimizde de bir iyileşme olduğunda zaten yansıyacak. Kontratlara ilişkin müzakereler de devam ediyor. İndirim alındığında, fiyatlar düşünce bunu doğrudan satış fiyatlarımıza yansıtıyoruz" dedi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tezlerinin uluslararası hukuka uygun olduğunu ifade eden Dönmez, "Türkiye kendi kıta sahanlığında sismik arama ve sondaj faaliyetlerini yürütüyor. Bizim kimsenin malında, mülkünde, hakkında gözümüz yok ama kimse de bizim hakkımıza göz dikmesin" diye konuştu.