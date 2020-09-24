Dolar fiyatları ne kadar? 24 Eylül 2020 Bugün Dolar alış ve satış fiyatları son durum

Küresel piyasalar bugün açıklanan merkez bankası faiz kararının ardından dolar fiyatları bugün ne kadar sorusuna yanıt aramaya başladı. Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika gelişmeleri sebebiyle döviz kurlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Son olarak yükseliş yaşayan dolar ani düşüşle dikkat çekti. Peki 24 Eylül 2020 Dolar fiyatları ne kadar? Bugün Dolar alış ve satış fiyatları son durum ve güncel rakamlar

DOLAR NE KADAR? 24 EYLÜL 2020 PERŞEMBE DOLAR ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

24 Eylül günlük dolar fiyatları ile canlı alış satış oranları şöyle;