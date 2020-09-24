Dolar fiyatları ne kadar? 24 Eylül 2020 Bugün Dolar alış ve satış fiyatları son durum

Küresel piyasalar bugün açıklanan merkez bankası faiz kararının ardından dolar fiyatları bugün ne kadar sorusuna yanıt aramaya başladı. Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika gelişmeleri sebebiyle döviz kurlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Son olarak yükseliş yaşayan dolar ani düşüşle dikkat çekti. Peki 24 Eylül 2020 Dolar fiyatları ne kadar? Bugün Dolar alış ve satış fiyatları son durum ve güncel rakamlar
24 Eylül günlük dolar fiyatları ile canlı alış satış oranları şöyle;
24 Eylül 2020 Perşembe günü Dolar fiyatları
ALIŞ: 7,6178
SATIŞ: 7,6229
Merkez Bankası, ekonomistlerin beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak %10.25'e çekti. Merkez'in bu kararı sonrası, 7.70 lira düzeyinde seyreden dolar kuru 15 kuruş birden sert düşerek 7.55 lira seviyesine kadar gevşedi. Dolar şu an alış 7,6178, satış ise 7,6229 olarak işlem görüyor.