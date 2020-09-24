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fiyatları ne kadar? 24 Eylül 2020 alış ve satış fiyatları son durum

Merkez Bankası faiz kararlarının açıklanmasının ardından fiyatları merak ediliyor. Yeni güne yükselişle başlamasının ardından düşüş eğilimine geçti. Yatırımcıların güncel olarak yakından takip ettiği döviz kurlarında alış ve satış fiyatları anlık iniş ve çıkış yaşıyor. Peki ne kadar? 24 Eylül 2020 alış ve satış fiyatları son durum

Giriş Tarihi: 24.9.2020 14:59 Son Güncelleme: 24.9.2020 15:00 ABONE OL
Dolar fiyatları bugün ne kadar? 24 Eylül 2020 Bugün Dolar alış ve satış fiyatları son durum

Küresel piyasalar bugün açıklanan merkez bankası faiz kararının ardından fiyatları bugün ne kadar sorusuna yanıt aramaya başladı. Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika gelişmeleri sebebiyle döviz kurlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Son olarak yükseliş yaşayan dolar ani düşüşle dikkat çekti. Peki 24 Eylül 2020 ne kadar? alış ve satış fiyatları son durum ve güncel rakamlar

DOLAR NE KADAR? 24 EYLÜL 2020 PERŞEMBE DOLAR ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

24 Eylül günlük dolar fiyatları ile canlı alış satış oranları şöyle;

Dolar fiyatları bugün ne kadar? 24 Eylül 2020 Bugün Dolar alış ve satış fiyatları son durum

DOLAR NE KADAR? 24 EYLÜL

24 Eylül 2020 Perşembe günü fiyatları

ALIŞ: 7,6178

SATIŞ: 7,6229

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Dolar fiyatları bugün ne kadar? 24 Eylül 2020 Bugün Dolar alış ve satış fiyatları son durum

Merkez Bankası, ekonomistlerin beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak %10.25'e çekti. Merkez'in bu kararı sonrası, 7.70 lira düzeyinde seyreden kuru 15 kuruş birden sert düşerek 7.55 lira seviyesine kadar gevşedi. Dolar şu an alış 7,6178, satış ise 7,6229 olarak işlem görüyor.

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Dolar fiyatları ne kadar? 24 Eylül 2020 Bugün Dolar alış ve satış fiyatları son durum
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